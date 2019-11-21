У Польщі на українського студента накинулися з ножем: усі подробиці

У Польщі на студента з України напали з ножем (фото: колаж РБК-Україна)

У Польщі на студента з України невідомі скоїли напад

У польському Кракові невідомі хлопці з ножем напали на 20-річного студента з України. Молодий чоловік перебуває у важкому стані в місцевій лікарні. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент стався пізно вночі, коли українець повертався в гуртожиток політехнічного університету. Невідомі накинулися на нього з ножем і завдали важкі поранення в область спини і сідниць.

Під час нападу українець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліція затримала нападників, якими виявилися теж українці віком 19 та 20 років.

В даний час польські правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

У Польщі на студента з України напали з ножем (фото: tv-karelia.ru)

Нагадаємо, що у Польщі в холодильній камері, в якій зберігаються овочі і фрукти, виявили мертвих двох українців. Чоловіки були родичами і легально працювали в Садковіце.

У справі не все так просто, тому що родичі вважають, що їх спеціально вбили, щоб не розплачуватися за роботу. Крім того, рідні кажуть, що польський роботодавець залишив пляшки з відкритим спиртним, щоб все виглядало так, як ніби українці напилися і забули про те, що в камері немає кисню.

Раніше повідомлялося про те, що Польща приваблює до себе нових працівників з інших країн, в тому числі і українців.