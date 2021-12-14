Ездим на автомобиле в снегопад правильно: эти правила должны знать все водители

Для езды в сильные снегопады водителям нужно учитывать много разных факторов. Порой знания ПДД и своего автомобиля ничем не помогут, если вы оказались в сугробах или заносах на трассе.

Какие правила езды в снегопад должны знать все водители – читайте в материале ниже.

Проверьте автомобиль

Подкачайте шины, поменяйте их заранее на зимние. Проверьте наличие запасной покрышки. Проверьте аккумулятор.

Заранее проверьте щетки стеклоочистителей. Налейте незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя.

Лопата в багажнике

Это орудие вам точно понадобиться и поэтому выезжать зимой без лопаты в багажнике – очень рискованно.

Перед выездом с парковки, сначала расчищайте участок перед ведущими колесами, потом – по всему периметру автомобиля и под днищем.

Если выезжать придется по каше, то расчищайте участок перед машиной и за ней.

Не выезжайте из дома сугробом – счищайте снег со всей машины полностью. Если кусок льда или снега с вашей крыши прилетит во время движения в другой автомобиль – вы будете виноваты.

Тщательно очищайте фары, зеркала, поворотники. И держитесь на дороге подальше от автомобилей, которые больше напоминают сугроб.

Проведите ревизию в багажнике. Кроме лопаты, зимой вам может понадобиться трос, провода для "прикуривания", щетка и скребок.

Смажьте замки

Замки дверей и багажника смажьте специальным составом от замерзания. Это позволит открыть вам автомобиль даже при разряженном аккумуляторе.

Используйте силиконовую смазку для уплотнителя двери или ручки. Заранее проверьте и позаботьтесь о том, чтобы они были в порядке.

Меньше газа и тормоза

Постарайтесь нажимать газ и тормоз намного плавнее, чем вы привыкли. Это позволит минимизировать риски на не расчищенных участках дороги.

Двигайтесь по снегу и льду спокойно, без резких разгонов, поворотов, разворотов, торможений.

Практикуйте торможение двигателем – использование пониженных передач. А повороты проходите на ровном газу, не задействуйте тормоз и не прибавляйте газ.

При перестроениях из ряда в ряд не поворачивайте руль на большой угол.

Держите дистанцию

Самое жесткое правило – увеличьте дистанцию в два раза. Особенно на проезде перекрестков. Если перед вами машина начнет экстренно тормозить, то при небольшой дистанции на льду или снегу, вы точно ее "догоните".

Сбрасывайте скорость плавно и заранее перед подъездом к перекрестку или светофору.

Забудьте о скорости

Строго придерживайтесь знаков ограничения скорости. Трамвайные пути переезжайте медленно, без резких поворотов руля на большой угол – это может спровоцировать занос.

Не разгоняйтесь на мостах и открытых участках дороги. Особенно это опасно на заездах на эстакады, мосты и путепроводы – там чаще всего бывает лед.

Забудьте про "круиз-контроль"

На дальние расстояния не используйте "круиз-контроль". Даже самые крутые автопилоты могут неадекватно отреагировать на экстренную пробуксовку, движением по колее, в гололед или по снежной каше.

Он может дать команду ускоряться там, где нужно притормозить или наоборот – тормозить там, где это не нужно.

Сигналы поворота – это важно

При плохой видимости на дорогах использовать все сигналы – очень важно. При малейшем маневре сообщайте другим водителям поворотниками, что вы собираетесь делать.

Если совсем ничего не видно – включайте аварийку, противотуманные фары.

Смотрите, где паркуете автомобиль

Припарковаться на заснеженных улицах – задание со звездочкой. Но этот момент также важен. Если будет ездить техника, то убрать снег из-за таких автомобилей она не сможет. Или же засыплет вашу машину с крышей.

Обратите внимание, не будет ли ваш автомобиль мешать другим участникам движения.

Будьте бдительны на дорогах

Забудьте о мобильных телефонах. Внимательно следите за дорогой, особенно в условиях плохой видимости. Пешеходы закутаны во время снегопада в сто одежек и вас могут просто не услышать и не увидеть.