Ездим на автомобиле в снегопад правильно: эти правила должны знать все водители
Для езды в сильные снегопады водителям нужно учитывать много разных факторов. Порой знания ПДД и своего автомобиля ничем не помогут, если вы оказались в сугробах или заносах на трассе.
Какие правила езды в снегопад должны знать все водители – читайте в материале ниже.
Проверьте автомобиль
Подкачайте шины, поменяйте их заранее на зимние. Проверьте наличие запасной покрышки. Проверьте аккумулятор.
Заранее проверьте щетки стеклоочистителей. Налейте незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя.
Лопата в багажнике
Это орудие вам точно понадобиться и поэтому выезжать зимой без лопаты в багажнике – очень рискованно.
Перед выездом с парковки, сначала расчищайте участок перед ведущими колесами, потом – по всему периметру автомобиля и под днищем.
Если выезжать придется по каше, то расчищайте участок перед машиной и за ней.
Не выезжайте из дома сугробом – счищайте снег со всей машины полностью. Если кусок льда или снега с вашей крыши прилетит во время движения в другой автомобиль – вы будете виноваты.
Тщательно очищайте фары, зеркала, поворотники. И держитесь на дороге подальше от автомобилей, которые больше напоминают сугроб.
Проведите ревизию в багажнике. Кроме лопаты, зимой вам может понадобиться трос, провода для "прикуривания", щетка и скребок.
Смажьте замки
Замки дверей и багажника смажьте специальным составом от замерзания. Это позволит открыть вам автомобиль даже при разряженном аккумуляторе.
Используйте силиконовую смазку для уплотнителя двери или ручки. Заранее проверьте и позаботьтесь о том, чтобы они были в порядке.
Меньше газа и тормоза
Постарайтесь нажимать газ и тормоз намного плавнее, чем вы привыкли. Это позволит минимизировать риски на не расчищенных участках дороги.
Двигайтесь по снегу и льду спокойно, без резких разгонов, поворотов, разворотов, торможений.
Практикуйте торможение двигателем – использование пониженных передач. А повороты проходите на ровном газу, не задействуйте тормоз и не прибавляйте газ.
При перестроениях из ряда в ряд не поворачивайте руль на большой угол.
Держите дистанцию
Самое жесткое правило – увеличьте дистанцию в два раза. Особенно на проезде перекрестков. Если перед вами машина начнет экстренно тормозить, то при небольшой дистанции на льду или снегу, вы точно ее "догоните".
Сбрасывайте скорость плавно и заранее перед подъездом к перекрестку или светофору.
Забудьте о скорости
Строго придерживайтесь знаков ограничения скорости. Трамвайные пути переезжайте медленно, без резких поворотов руля на большой угол – это может спровоцировать занос.
Не разгоняйтесь на мостах и открытых участках дороги. Особенно это опасно на заездах на эстакады, мосты и путепроводы – там чаще всего бывает лед.
Забудьте про "круиз-контроль"
На дальние расстояния не используйте "круиз-контроль". Даже самые крутые автопилоты могут неадекватно отреагировать на экстренную пробуксовку, движением по колее, в гололед или по снежной каше.
Он может дать команду ускоряться там, где нужно притормозить или наоборот – тормозить там, где это не нужно.
Сигналы поворота – это важно
При плохой видимости на дорогах использовать все сигналы – очень важно. При малейшем маневре сообщайте другим водителям поворотниками, что вы собираетесь делать.
Если совсем ничего не видно – включайте аварийку, противотуманные фары.
Смотрите, где паркуете автомобиль
Припарковаться на заснеженных улицах – задание со звездочкой. Но этот момент также важен. Если будет ездить техника, то убрать снег из-за таких автомобилей она не сможет. Или же засыплет вашу машину с крышей.
Обратите внимание, не будет ли ваш автомобиль мешать другим участникам движения.
Будьте бдительны на дорогах
Забудьте о мобильных телефонах. Внимательно следите за дорогой, особенно в условиях плохой видимости. Пешеходы закутаны во время снегопада в сто одежек и вас могут просто не услышать и не увидеть.
Напомним, ранее мы писали о том, что делать водителю на летней резине, если неожиданно выпал снег.
А также мы рассказывали о том, какие вещи категорически нельзя оставлять в машине зимой.