У Польщі штрафи за порушення ПДР злетіли до небес: а скільки доведеться заплатити в Україні

У Польщі внесли зміни до законодавства і штрафи за порушення ПДР тепер стали у багато разів більше. Максимальна сума штрафу збільшилася з 5000 злотих до 30 000 злотих.

За що можуть оштрафувати в Польщі на кілька тисяч доларів і яка сума штрафу за таке порушення в Україні – читайте в матеріалі нижче.

Штрафи на порушення ПДР в Польщі

Як повідомляється на сайті канцелярії Республіки Польща, штраф від 1 тисяч злотих ($243) до 30 тисяч злотих ($7316) можуть отримати водії за:

Порушення правил обгону

Керування автомобілем без необхідних документів та дозволів

Штраф у розмірі 3 тисяч злотих ($731) можуть отримати водії:

За створення аварійної ситуації та порушення швидкісних обмежень

Водій не поступився дорогою пішоходам

Водій не зупинив автомобіль для переходу людині з інвалідністю

Водій здійснив обгін на пішохідному переході

Штрафи за порушення ПДР в Україні

А ось в нашій країні штрафи за порушення ПДР набагато нижче. За порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок, проїзд на червоний - обійдеться водієві в 510 гривень ($19)

За перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км / на годину або за втечу з місця ДТП – 3400 гривень ($125). Такий же штраф загрожує тим, хто керує автомобілем без прав.

За перевищення швидкості на 20-50 км / на годину – 340 гривень ($12)

За створення аварійної ситуації – 1445 гривень ($53)

За порушення ПДР, яке призвело до ДТП – 850 гривень ($32)

За керування транспортним засобом нетверезим – 17 тисяч гривень з позбавленням посвідчення на рік ($630).

Якщо водій не поступився дорогою пішоходу, то штраф складе від 255 до 340 гривень. Якщо це призвело до аварійної ситуації - то від 680 до 850 гривень.

Штрафи за обгін в Україні становлять 510 гривень ($19).