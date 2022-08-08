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В Польше из общежитий выселяют 150 украинских переселенцев с детьми. Им некуда идти

В Польше из общежитий выселяют украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Работники Ягеллонского университета в Кракове обязали более 150 переселенцев из Украины выехать из общежитий до конца августа.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

В частности, украинцам в марте разрешили жить в общежитиях до 18 месяцев. Однако в конце августа финансирование от Воеводского управления уже закончится, поэтому переселенцев попросили уехать.

"Чтобы избежать неожиданных действий, было принято решение встретиться с жителями, чтобы предупредить их об этом факте", - прокомментировал сотрудник пресс-службы университета Адам Копровський.

К тому же, университет утверждает, что заявление о 18-месячном пребывании касалось периода, в течение которого беженцы могут легально проживать в Польше (без необходимости подавать, например, заявление на разрешение временного проживания).

В Польше из общежитий выселяют 150 украинских переселенцев (gazetakrakowska.pl)

Украинцы, которые живут в комнатах общежития говорят, что смогут платить за свое пребывание там, однако частные квартиры в Кракове для них стоят слишком дорого. Также некоторым просто некуда возвращаться в Украину, ведь у многих уничтожены дома.

Добавим, что возле зданий беженцы обустроили огороды, на которых высадили подсолнухи.

В Польше из общежитий выселяют 150 украинских переселенцев (gazetakrakowska.pl)

Волонтер центра Магдалена Гурна добавила, что в общежитии находятся в основном матери с детьми, инвалиды и одна онкобольная женщина.

С сегодняшнего дня начались индивидуальные консультации переселенцев с представителями университета.

"На этих встречах университет хочет узнать у каждой семьи и жителя, в какой конкретно помощи и поддержке они нуждаются, чтобы найти новое место жительства и источник дохода", - говорится в официальном письме от Ягеллонского университета.

В Польше из общежитий выселяют 150 украинских переселенцев (gazetakrakowska.pl)

Ранее мы сообщали, где украинским беженцам отменяют бесплатное жилье и медицину.

Также мы писали, что украинских беженцев выселяют из жилья в Бельгии.

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