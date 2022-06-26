Украинских беженцев выселяют из жилья в Бельгии: в чем причина

Многие владельцы квартир просят украинцев покинуть дома на время их летнего отпуска

Украинских беженцев в Брюсселе просят покинуть дома: многие хозяева жилья больше не хотят, чтобы они там находились.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Некоторые ночуют на вокзале. Почему возникла проблема с жильем

О выселении из жилья украинцев изданию рассказала Алина Коханко-Парандий. 32-летняя женщина приехала из Киева в Бельгию вместе с мамой и дочерью три месяца назад. Она устроилась работать в службе, которая связывала правительство Брюсселя с другими украинцами в рамках оказания им помощи.

"У нас сложилась ситуация, когда люди хотят поехать в отпуск и не хотят, чтобы украинцы оставались дома. Они хотят, чтобы беженцы покинули дома, и мы знаем, что некоторые украинцы остались на улицах", — сказала она. И добавила, что многие вынуждены спать на вокзале Миди в центре Брюсселя.

Фото: Некоторые украинцы вынуждены были ночевать на вокзале в Брюсселе (wikipedia.org)

Помимо острого жилищного кризиса, нарекания касаются и бюрократии. Бельгийская администрация и ее многочисленные муниципальные коммуны в Брюсселе слишком медлительны, пожаловалась украинка.

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Бельгийские арендодатели также не хотят сдавать квартиры украинцам, поскольку их статус временной защиты истекает в марте следующего года. А многие настроены на то, чтобы сдавать квартиру на более долгий срок. Обычно контракты на аренду жилья в Бельгии подписывают три, шесть или девять лет, пишет издание.

Также многие жалуются на плохие условия, куда поселили украинцев в Ариане, специальном перевалочном пункте для прибывающих украинцев в престижном районе Брюсселя Волюве-Сен-Ламбер. Проблема еще и в том, что недвижимость в Брюсселе — дорогая, и рядовые жители города тратят на аренду не менее 50% от своих доходов в месяц.

Сообщается, что некоторые застревают этом в центре на несколько недель подряд, не имея возможности зарегистрироваться, чтобы защитить свои права, а они как раз и гарантируются директивой ЕС о временной защите.

Однако общественные организации и волонтеры стараются обеспечить украинцев хорошими условиями проживания. Многие говорят, что волонтеры по всей Бельгии в поисках жилья украинцам работают сверхурочно, чтобы те "не оказались на улице".

Фото: Сегодня в Брюсселе находятся около 8000 украинских беженцев (unsplash.com)

В настоящее время в Брюсселе находится около 8000 украинских беженцев, и ожидается, что до конца года эта цифра увеличится примерно до 12000 человек.

"Основной вопрос — жилье", — говорит Пьер Верберен, правительственный координатор Брюсселя по Украине.

План решения проблемы включает превращение офисных помещений в жилые дома для беженцев. Но Верберен отмечает, что такие решения не принимаются без вовлечения самих украинцев, и для Брюсселя это новый подход.

"Первый принцип — ничего об украинцах без украинцев. Мы интегрируем украинцев и получателей временной защиты во все процессы принятия решений, во все, что мы обсуждаем по Украине", — сказал он.

По его словам, подход регионального правительства Брюсселя направлен на интеграцию украинцев, "не создавая двойных стандартов для других нуждающихся", и в то же время обеспечивая охват как можно большего числа людей.

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