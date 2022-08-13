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В Польше мошенник обманул украинских военных 10 тысяч долларов: детали аферы

Фото: в Польше задержали мошенника, который присвоил деньги с заказа для украинских военыых (shutterstock.com)
Автор: Владимир Костырин

В Польше аферист под видом посредника польско-украинским фондом взял у военного ВСУ сумму в 10 тысяч долларов, которые были собраны на закупку оружия и техники, обещал купить все необходимое, но присвоил все деньги себе.

Об этом передает польское издание WNP.

Злоумышленник был задержан в Пшезмерово возле Познани. Правоохранители провели в его доме обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли около 18 г марихуаны.

"39-летнему фигуранту предъявили обвинения в присвоении денег и хранении наркотиков. Во время допроса мужчина признался в совершенных преступлениях", - рассказал спикер окружной прокуратуры в Познани прокурор Лукаш Вавжиняк.

Также он добавил, что мошенник выступал как посредник польско-украинским фондом, который "в конечном итоге должен был закупить технику и передать ее на восток".

"Однако, как выяснилось, деньги он забрал у командира батальона и скрылся. Все происходило во время осады Киева, когда солдаты дрались с врагом, рискуя собственной жизнью", - отметил прокурор.

Злоумышленник во время телефонного общения придумывал всяческие байки, чтобы обмануть украинского комбата, который ждал этот очень важный заказ.

"Он утверждал, что его ограбили, а деньги украли. Следующая версия предполагала, что он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в плохом состоянии, находится за границей", - перечислил Вавжиняк "отмазки" афериста.

Представитель главного управления муниципальной полиции в Познани Марта Мроз рассказала, что правоохранители узнали о присвоении денег неизвестным гражданином Польши в июле.

По ее словам, задержание подозреваемого было первоочередной задачей офицеров, что и было осуществлено в начале августа.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде полицейского надзора, имущественного залога, запрета на выезд и обязательства возместить ущерб.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в июле мы рассказывали, что польские компании обманули украинцев, которые помогали ВСУ, и всплыли подробности дел о мошенничестве.

Ранее также сообщалось, что украинская полиция разоблачила мошенников, которые выманивали деньги на "нужды" ВСУ - сумма ущерба может составлять миллионы.

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полицияПольшамошенническая схема