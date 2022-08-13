RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі шахрай обдурив українських військових 10 тисяч доларів: деталі афери

Фото: у Польщі затримали шахрая, який привласнив гроші з замовлення для українських військових (shutterstock.com)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі аферист під виглядом посередника польсько-українським фондом взяв у військового ЗСУ суму в 10 тисяч доларів, які були зібрані на закупівлю зброї та техніки, обіцяв купити все необхідне, проте привласнив всі гроші собі.

Про це передає польське видання WNP.

Зловмисник був затриманий в Пшезмерово біля Познані. Правоохоронці провели в його будинку обшук, в ході якого виявили та вилучили близько 18 г марихуани.

"39-річному фігуранту пред'явили звинувачення в привласненні грошей і зберіганні наркотиків. Під час допиту чоловік зізнався у скоєних злочинах", - розповів речник окружної прокуратури в Познані прокурор Лукаш Вавжиняк.

Також він додав, що шахрай виступав як посередник польсько-українським фондом, який "в кінцевому підсумку повинен був закупити техніку і передати її на схід".

"Однак, як з'ясувалося, гроші він забрав у командира батальйону і зник. Все відбувалося під час облоги Києва, коли солдати билися з ворогом, ризикуючи власним життям", - зазначив прокурор.

Зловмисник під час телефонного спілкування придумував усілякі байки, щоб обдурити українського комбата, який чекав на це дуже важливе замовлення.

"Він стверджував, що його пограбували, а гроші вкрали. Наступна версія припускала, що він отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований в поганому стані, знаходиться за кордоном", - перерахував Вавжиняк "відмазки" афериста.

Представник головного управління муніципальної поліції в Познані Марта Мроз розповіла, що правоохоронці дізналися про привласнення грошей невідомим громадянином Польщі в липні.

За її словами, затримання підозрюваного було першочерговим завданням офіцерів, що і було здійснено на початку серпня.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, майнової застави, заборони на виїзд та зобов'язання відшкодувати збитки.

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в липні ми розповідали, що польські компанії обдурили українців, які допомагали ЗСУ, і спливли подробиці справ про шахрайство.

Раніше також повідомлялося, що українська поліція викрила шахраїв, які виманювали гроші на "потреби" ЗСУ - сума збитку може становити мільйони.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияПольшамошенническая схема