Где в Польше больше всего трудоустроенных беженцев из Украины

В Польше более 358 тысяч украинцев нашли работу по упрощенным правилам, разрешающим их трудоустройство. Такие данные приводит министерство семьи, труда и социальной политики старны на конец июля.

Больше всего граждан Украины занято в Мазовецком воеводстве, что расположено на востоке Польши - 79 тысяч человек. В этой административно-территориальной единице расположены такие крупные города, как Радом, Плоцк, Седльци, а также столица страны - Варшава.

В лидеры по трудоустройству беженцев из Украины входят также Нижнешленское (около 38 тысяч) и Лодзкое (более 35 тысяч) воеводства.

Такой анализ был проведен доктором Сабиной Кубицель-Лодзинской с факультета экономики и менеджмента Опольского технологического университета.

Выяснилось, что в Опольском воеводстве работает около 17,6 тысячи украинцев, рассказала она.

"Если смотреть в абсолютных цифрах, то Опольский регион по трудоустройству беженцев находится где-то посередине показателя. Но мы провинция с населением меньше миллиона. Поэтому я решила увязать эти данные с ситуацией на местном рынке труда, а точнее с количеством работников в отдельных воеводствах", - отмечает Кубицель-Лодзинская.

И оказалось, что в Опольском воеводстве на 1000 человек, работающих на предприятиях, приходится 148 работников - беженцев из Украины, что является самым большим количеством в стране по пропорциональному соотношению.

Доктор Сабина также обращает внимание, что 17,6 тысячи - это количество рабочих мест, то есть заключенных договоров, поэтому некоторые учитываются несколько раз, например, если они подписали второй или третий трудовой договор.

"С другой стороны, количество конкретных людей, которые нашли работу в нашем воеводстве - 13 640 (данные на конец июля). Я считаю, что более 25 тысяч беженцев, которые находятся в Опольском регионе, это очень хороший результат, потому что нет лучшей интеграции, чем интеграция через работу", - рассказал воевода Славомир Клосовский.

Также отмечается, что пока нет сводных данных, которые позволяли бы определить, какие города и уезды, а также компании являются в этом плане первыми.