В Польше запустили еще одну выплату для украинцев: сколько можно получить
Претендовать на помощь могут те, кто выехал в страну с 9 февраля, опасаясь войны
Украинцы, которые прибыли в Польшу после 9 или 24 февраля этого года, смогут подать заявку на получение материальной помощи от фонда Польской гуманитарной акции.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.
В рамках акции по этой гуманитарной программе можно будет получить 710 злотых (сейчас это около 5500 грн) в течение трех месяцев. Для каждого из членов семьи, которые приехали в Польшу, размер пособия составит 610 злотых. Денежную выплату можно получить в нескольких польских городах: Бартошице, Кошалине, Ольштыне, Перемышле и Старгарде.
Кто может подать заявку на выплаты
Если украинцы приехали в Польшу после 24 февраля или после 9 февраля, опасаясь войны, они могут подать заявку на такие выплаты. Нужно подпадать под такие критерии:
- одинокие женщины;
- женщины, находящиеся в стране без мужчины/партнера;
- если у вас или у кого-то из вашей семьи есть инвалидность;
- вы не можете работать из-за проблем со здоровьем;
- лица старшего возраста - пожилые люди;
- лица, которые содержат семьи с детьми;
- беременные и кормящие женщины;
- члены семьи, у которы есть хронические болезни;
- студенты;
- несовершеннолетние лица без сопровождения старших.
Обратите внимание. Соответствие требованиям не гарантирует вам получения пособия: выплата будет производиться наиболее уязвимым категориям, статус которых будет подтвержден отдельно, пишет VisitUkraine.
Зарегистрироваться на программу можно исключительно по телефону +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00). После регистрации по телефону вам сообщат, куда именно обратиться с документами. Это будет один из пяти польских городов:
- Перемышль – Украинский народный дом, ул. Тадеуша Костюшко 5;
- Старгард – Общественная комната Объединения украинцев в Польше, ул. Марии Конопницкой 16;
- Кошалин – Общественная комната Объединения украинцев, ул. Юзефа Пилсудского 6/1;
- Ольштын – Ольштынский центр неправительственных организаций, ул. Тараса Шевченко 1;
- Бартошице – Православная церковь Св. Андрея Апостола, ул. Юзефа Понятовского 4.
Если у вас есть дополнительные вопросы по программе, можно позвонить звоните на горячую линию 800 105 555 или пишите на feedback.pl@pah.org.pl.
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