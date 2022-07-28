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В Польше запустили еще одну выплату для украинцев: сколько можно получить

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Четверг 28 июля 2022 12:01
В Польше запустили еще одну выплату для украинцев: сколько можно получить Фото: Украинские беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Претендовать на помощь могут те, кто выехал в страну с 9 февраля, опасаясь войны

Украинцы, которые прибыли в Польшу после 9 или 24 февраля этого года, смогут подать заявку на получение материальной помощи от фонда Польской гуманитарной акции.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

В рамках акции по этой гуманитарной программе можно будет получить 710 злотых (сейчас это около 5500 грн) в течение трех месяцев. Для каждого из членов семьи, которые приехали в Польшу, размер пособия составит 610 злотых. Денежную выплату можно получить в нескольких польских городах: Бартошице, Кошалине, Ольштыне, Перемышле и Старгарде.

Кто может подать заявку на выплаты

Если украинцы приехали в Польшу после 24 февраля или после 9 февраля, опасаясь войны, они могут подать заявку на такие выплаты. Нужно подпадать под такие критерии:

  • одинокие женщины;
  • женщины, находящиеся в стране без мужчины/партнера;
  • если у вас или у кого-то из вашей семьи есть инвалидность;
  • вы не можете работать из-за проблем со здоровьем;
  • лица старшего возраста - пожилые люди;
  • лица, которые содержат семьи с детьми;
  • беременные и кормящие женщины;
  • члены семьи, у которы есть хронические болезни;
  • студенты;
  • несовершеннолетние лица без сопровождения старших.

Обратите внимание. Соответствие требованиям не гарантирует вам получения пособия: выплата будет производиться наиболее уязвимым категориям, статус которых будет подтвержден отдельно, пишет VisitUkraine.

Зарегистрироваться на программу можно исключительно по телефону +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00). После регистрации по телефону вам сообщат, куда именно обратиться с документами. Это будет один из пяти польских городов:

  1. Перемышль – Украинский народный дом, ул. Тадеуша Костюшко 5;
  2. Старгард – Общественная комната Объединения украинцев в Польше, ул. Марии Конопницкой 16;
  3. Кошалин – Общественная комната Объединения украинцев, ул. Юзефа Пилсудского 6/1;
  4. Ольштын – Ольштынский центр неправительственных организаций, ул. Тараса Шевченко 1;
  5. Бартошице – Православная церковь Св. Андрея Апостола, ул. Юзефа Понятовского 4.

Если у вас есть дополнительные вопросы по программе, можно позвонить звоните на горячую линию 800 105 555 или пишите на feedback.pl@pah.org.pl.

Напомним, украинские беженцы раскрыли детали о медицине в Польше и рассказали, правда ли очереди к врачу надо ждать несколько месяцев.

Также медицинская страховка для украинцев в Чехии и Болгарии станет платной.

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