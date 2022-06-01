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В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)

В Польше украинцам бесплатно отремонтировали разбитое авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Польше в автосервисе бесплатно обновили автомобиль семьи из Мариуполя. В частности, машина была вся в следах от обстрелов и аварийном состоянии.

Фото опубликовал владелец компании V-tech Tuning в Польше Tomasz Marcin Pirowski.

Отмечается, что украинская семья в Мариуполе спряталась в подвале 1,5 месяца. Владелец Hyundai - Александр, врач на пенсии. Украинцы ехали машиной вплоть до Варшавы.

По его словам, месяц назад в Варшаве заметили автомобиль, который был без стекла и со следами от снарядов.

"В Мариуполе Александр быстро привел машину к рабочему состоянию и в кратчайшие сроки под огнем выгнал за город. Говорит, что "приклеил топливный бак, подключил кабели и уехал". Hyundai i30 вывез его семью из Мариуполя (ехал на машине с женой и тестем - внуки сбежали на другой машине)", - говорится в сообщении.

Автомобиль поляки восстановили украинцам бесплатно. Теперь Hyundai i30 выглядит как только что сошедший с конвейера.

В Польше украинцам из Мариуполя восстановили поврежденный автомобиль (Facebook.com/TomaszMarcinPirowski)

Ранее мы сообщали, что украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.

Также мы писали, что жительница Мариуполя показала квартиру после оккупантов.

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