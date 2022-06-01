В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)

Отмечается, что украинская семья в Мариуполе спряталась в подвале 1,5 месяца. Владелец Hyundai - Александр, врач на пенсии. Украинцы ехали машиной вплоть до Варшавы.

По его словам, месяц назад в Варшаве заметили автомобиль, который был без стекла и со следами от снарядов.

"В Мариуполе Александр быстро привел машину к рабочему состоянию и в кратчайшие сроки под огнем выгнал за город. Говорит, что "приклеил топливный бак, подключил кабели и уехал". Hyundai i30 вывез его семью из Мариуполя (ехал на машине с женой и тестем - внуки сбежали на другой машине)", - говорится в сообщении.

Автомобиль поляки восстановили украинцам бесплатно. Теперь Hyundai i30 выглядит как только что сошедший с конвейера.

В Польше украинцам из Мариуполя восстановили поврежденный автомобиль (Facebook.com/TomaszMarcinPirowski)