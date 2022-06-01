У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)

Зазначається, що українська сім'я у Маріуполі сховалася в підвалі 1,5 місяці. Власник Hyundai - Олександр, лікар на пенсії. Українці їхали машиною аж до Варшави.

За його словами, місяць тому у Варшаві помітили автомобіль, який був без скла та зі слідами від снарядів.

"У Маріуполі Олександр швидко привів машину до робочого стану та в найкоротші терміни під вогнем вигнав за місто. Каже, що "приклеїв паливний бак, підключив кабелі і поїхав". Hyundai i30 вивіз його сім’ю з Маріуполя (їхав на машині з дружиною та тестем - онуки втекли на іншій машині)", - йдеться у повідомленні.

Автомобіль поляки відновили українцям безкоштовно. Тепер Hyundai i30 виглядає як щойно зійшов з конвеєра.

У Польщі українцям з Маріуполя відновили пошкоджений автомобіль (Facebook.com/TomaszMarcinPirowski)