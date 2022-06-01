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У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)

У Польщі українцям безкоштовно відремонтували розбиле авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Польщі в автосервісі безкоштовно поновили автомобіль сім'ї з Маріуполя. Зокрема, машина була вся у слідах від обстрілів та аварійному стані.

Фото опублікував власник компанії V-tech Tuning у Польщі Tomasz Marcin Pirowski.

Зазначається, що українська сім'я у Маріуполі сховалася в підвалі 1,5 місяці. Власник Hyundai - Олександр, лікар на пенсії. Українці їхали машиною аж до Варшави.

За його словами, місяць тому у Варшаві помітили автомобіль, який був без скла та зі слідами від снарядів.

"У Маріуполі Олександр швидко привів машину до робочого стану та в найкоротші терміни під вогнем вигнав за місто. Каже, що "приклеїв паливний бак, підключив кабелі і поїхав". Hyundai i30 вивіз його сім’ю з Маріуполя (їхав на машині з дружиною та тестем - онуки втекли на іншій машині)", - йдеться у повідомленні.

Автомобіль поляки відновили українцям безкоштовно. Тепер Hyundai i30 виглядає як щойно зійшов з конвеєра.

У Польщі українцям з Маріуполя відновили пошкоджений автомобіль (Facebook.com/TomaszMarcinPirowski)

Раніше ми повідомляли, що українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

Також ми писали, що мешканка Маріуполя показала квартиру після окупантів.

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