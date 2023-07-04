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У Польщу й назад: як найвигідніше відправити посилку з документами чи речами

Як відправити посилку в Польщу і назад якнайвигідніше (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

З початком великої війни вантажопотік між Україною та Польщею зазнав суттєвих змін. Паралельно зі збільшенням кількості "гуманітарних" машин зросла й необхідність швидкої доставки будь-яких речей з однієї країни в іншу.

Як найдешевше та найшвидше надіслати пакунок у Польщу, або ж отримати його вдома - в матеріалі Styler далі.

"Ходові" товари

Згідно з інформацією постійного представництва Польщі в Європейському Союзі, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кордон з Польщею перетнули вже понад 11 млн наших громадян. Причому близько 87% з них - жінки та діти.

Більша частина цих людей вимушені були виїхати за кордон терміново й з мінімумом речей. Водночас ті, кому вдалось "затриматись" у Польщі, всіляко намагаються підтримати близьких, які залишились в Україні. Тому не дивно, що міжнародні поштові оператори отримали великий шмат роботи.

Найчастіше в Україну з Польщі надсилають:

  • одяг
  • взуття
  • харчові продукти у заводському пакуванні (які не потребують спеціального температурного режиму)
  • амуніцію та взуття для військовослужбовців
  • побутову хімію
  • БАДи
  • косметику
  • парфуми тощо

Водночас у Польщу з України часто надсилають те, чого бракує людям на чужбині (зокрема й документи).

Хто що довезе, і скільки це коштуватиме

Для того, щоб оперативно відправити посилку з Польщі додому, українці з перших місяців великої війни найчастіше приставали на пропозиції дрібних приватних перевізників.

Більша кількість із них працює за схемою:

  • забрати пакунок у конкретному місті
  • перевезти посилку через кордон
  • в Україні відправити її адресату Укрпоштою чи Новою поштою

Коштує це в середньому 50 злотих (близько 450 грн) до 5 кг ваги плюс вартість поштового сервісу на території Україні.

Працює така схема і у зворотному напрямку.

Якщо ж передати потрібно пакунок великого обсягу чи ваги, можна спробувати домовитись із офіційним автоперевізником. Водії автобусів часто беруть "додатковий" вантаж, який віддають по прибуттю в конкретне місто. Вартість посилки тоді залежатиме від ваги, обсягу, а також маршруту (від приблизно 300 грн і більше).

Ті, хто бажає скористатися послугами офіційних операторів поштового зв'язку, мають памятати, що поділяються вони на:

  • державні (Poczta Polska та Укрпошта)
  • приватні (Paczka do Ukrainy, Meest, GlobalPost, Нова пошта тощо)

Тут вартість посилки залежатиме від ваги, обсягу, цінності товарів і прайсу конкретного оператора.

Що через кордон не пропустять

Якщо ви збираєте посилку з Польщі в Україну, чи навпаки, не забудьте про обмеження під час перетину кордону.

Згідно з інформацією Державної митної служби України, до заборонених продуктів належать м'ясо, ліки, зброя та низка інших категорій.

Заборонено перевозити через кордон, зокрема:

  • сало й ковбаси
  • сир, молоко та кисломолочні продукти
  • свіже м'ясо
  • понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри (для більшого обсягу потрібно отримувати спеціальний дозвіл)
  • ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування
  • потужні лікарські препарати (якщо на них немає рецепта від лікаря)
  • ліки, що мають обсяг понад 500 мл

Не можна перевозити також зброю, вибухонебезпечні предмети, культурні пам'ятки, отруту тощо.

Водночас алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом (особам старшим за 21 рік) лише в обмеженій кількості:

  • міцні алкогольні напої (максимум 1 л на людину)
  • напої міцністю менше 22,3% (максимум 2 л на людину)
  • пиво (до 16 л)
  • вино (окрім ігристого - до 4 л)
  • дві відкриті пачки сигарет
  • сигари (максимум 10 шт.)
  • рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл)

Раніше ми писали, що Укрпошта скасовує важливу послугу. Стало відомо, чим її замінять і скільки це коштуватиме.

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