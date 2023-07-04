У Польщу й назад: як найвигідніше відправити посилку з документами чи речами

"Ходові" товари

Згідно з інформацією постійного представництва Польщі в Європейському Союзі, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кордон з Польщею перетнули вже понад 11 млн наших громадян. Причому близько 87% з них - жінки та діти.

Більша частина цих людей вимушені були виїхати за кордон терміново й з мінімумом речей. Водночас ті, кому вдалось "затриматись" у Польщі, всіляко намагаються підтримати близьких, які залишились в Україні. Тому не дивно, що міжнародні поштові оператори отримали великий шмат роботи.

Найчастіше в Україну з Польщі надсилають:

одяг

взуття

харчові продукти у заводському пакуванні (які не потребують спеціального температурного режиму)

амуніцію та взуття для військовослужбовців

побутову хімію

БАДи

косметику

парфуми тощо

Водночас у Польщу з України часто надсилають те, чого бракує людям на чужбині (зокрема й документи).

Хто що довезе, і скільки це коштуватиме

Для того, щоб оперативно відправити посилку з Польщі додому, українці з перших місяців великої війни найчастіше приставали на пропозиції дрібних приватних перевізників.

Більша кількість із них працює за схемою:

забрати пакунок у конкретному місті

перевезти посилку через кордон

в Україні відправити її адресату Укрпоштою чи Новою поштою

Коштує це в середньому 50 злотих (близько 450 грн) до 5 кг ваги плюс вартість поштового сервісу на території Україні.

Працює така схема і у зворотному напрямку.

Якщо ж передати потрібно пакунок великого обсягу чи ваги, можна спробувати домовитись із офіційним автоперевізником. Водії автобусів часто беруть "додатковий" вантаж, який віддають по прибуттю в конкретне місто. Вартість посилки тоді залежатиме від ваги, обсягу, а також маршруту (від приблизно 300 грн і більше).

Ті, хто бажає скористатися послугами офіційних операторів поштового зв'язку, мають памятати, що поділяються вони на:

державні (Poczta Polska та Укрпошта)

приватні (Paczka do Ukrainy, Meest, GlobalPost, Нова пошта тощо)

Тут вартість посилки залежатиме від ваги, обсягу, цінності товарів і прайсу конкретного оператора.

Що через кордон не пропустять

Якщо ви збираєте посилку з Польщі в Україну, чи навпаки, не забудьте про обмеження під час перетину кордону.

Згідно з інформацією Державної митної служби України, до заборонених продуктів належать м'ясо, ліки, зброя та низка інших категорій.

Заборонено перевозити через кордон, зокрема:

сало й ковбаси

сир, молоко та кисломолочні продукти

свіже м'ясо

понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри (для більшого обсягу потрібно отримувати спеціальний дозвіл)

ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування

потужні лікарські препарати (якщо на них немає рецепта від лікаря)

ліки, що мають обсяг понад 500 мл

Не можна перевозити також зброю, вибухонебезпечні предмети, культурні пам'ятки, отруту тощо.

Водночас алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом (особам старшим за 21 рік) лише в обмеженій кількості: