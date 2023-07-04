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В Польшу и обратно: как выгоднее всего отправить посылку с документами или вещами

Как отправить посылку в Польшу и обратно выгоднее (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

С началом большой войны грузопоток между Украиной и Польшей претерпел существенные изменения. Параллельно с увеличением количества "гуманитарных" машин выросла и необходимость быстрой доставки любых вещей из одной страны в другую.

Как дешевле и быстрее всего отправить пакет в Польшу, или получить его дома - в материале Styler дальше.

"Ходовые" товары

Согласно информации постоянного представительства Польши в Европейском Союзе, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину границу с Польшей пересекли уже более 11 млн наших граждан. Причем около 87% из них - женщины и дети.

Большинство этих людей вынуждены были уехать за границу срочно и с минимумом вещей. В то же время те, кому удалось "задержаться" в Польше, всячески пытаются поддержать оставшихся в Украине близких. Поэтому неудивительно, что международные почтовые операторы получили большой кусок работы.

Чаще всего в Украину из Польши присылают:

  • одежду
  • обувь
  • пищевые продукты в заводской упаковке (не требующие специального температурного режима)
  • снаряжение и обувь для военнослужащих
  • бытовую химию
  • БАДы
  • косметику
  • духи и т. п.

В то же время в Польшу из Украины часто присылают то, чего не хватает людям на чужбине (в том числе и документы).

Кто что довезет и сколько это будет стоить

Для того чтобы оперативно отправить посылку из Польши домой, украинцы с первых месяцев большой войны чаще всего принимали предложения мелких частных перевозчиков.

Большее количество из них работает по схеме:

  • забрать пакет в конкретном городе
  • перевезти посылку через границу
  • в Украине отправить ее адресату Укрпочтой или Новой почтой

Стоит это в среднем 50 злотых (около 450 грн) до 5 кг веса плюс стоимость почтового сервиса на территории Украины.

Работает такая схема и в обратном направлении.

Если передать нужно пакет большого объема или веса, можно попробовать договориться с официальным автоперевозчиком. Водители автобусов часто берут дополнительный груз, который отдают по прибытию в конкретный город. Стоимость посылки будет тогда зависеть от веса, объема, а также маршрута (от примерно 300 грн и более).

Желающие воспользоваться услугами официальных операторов почтовой связи должны помнить, что делятся они на:

  • государственные (Poczta Polska и Укрпочта)
  • частные (Paczka do Ukrainy, Meest, GlobalPost, Новая почта и т. д.)

Тут цена посылки будет зависеть от веса, размера, ценности продуктов и прайса конкретного оператора.

Что через границу не пропустят

Если вы собираете посылку из Польши в Украину или наоборот, не забудьте об ограничениях при пересечении границы.

Согласно информации Государственной таможенной службы Украины, к запрещенным продуктам относятся мясо, лекарства, оружие и ряд других категорий.

Запрещено перевозить через границу, в частности:

  • сало и колбасы
  • сыр, молоко и кисломолочные продукты
  • свежее мясо
  • свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры (для большего объема нужно получать специальное разрешение)
  • лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения
  • мощные лекарственные препараты (если на них нет рецепта от врача)
  • лекарства, имеющие объем более 500 мл

Нельзя перевозить также оружие, взрывоопасные предметы, достопримечательности, яд и т. д.

В то же время алкоголь и табак можно перевозить наземным транспортом (лицам старше 21 года) только в ограниченном количестве:

  • крепкие алкогольные напитки (максимум 1 л на человека)
  • напитки крепостью менее 22,3% (максимум 2 л на человека)
  • пиво (до 16 л)
  • вино (кроме игристого - до 4 л)
  • две открытые пачки сигарет
  • сигары (максимум 10 шт.)
  • жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл)

Ранее мы писали, что Укрпочта отменяет важную услугу. Стало известно, чем ее заменят и сколько это будет стоить.

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