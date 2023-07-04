В Польшу и обратно: как выгоднее всего отправить посылку с документами или вещами

С началом большой войны грузопоток между Украиной и Польшей претерпел существенные изменения. Параллельно с увеличением количества "гуманитарных" машин выросла и необходимость быстрой доставки любых вещей из одной страны в другую.
Как дешевле и быстрее всего отправить пакет в Польшу, или получить его дома - в материале Styler дальше.
Согласно информации постоянного представительства Польши в Европейском Союзе, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину границу с Польшей пересекли уже более 11 млн наших граждан. Причем около 87% из них - женщины и дети.
Большинство этих людей вынуждены были уехать за границу срочно и с минимумом вещей. В то же время те, кому удалось "задержаться" в Польше, всячески пытаются поддержать оставшихся в Украине близких. Поэтому неудивительно, что международные почтовые операторы получили большой кусок работы.
Чаще всего в Украину из Польши присылают:
В то же время в Польшу из Украины часто присылают то, чего не хватает людям на чужбине (в том числе и документы).
Для того чтобы оперативно отправить посылку из Польши домой, украинцы с первых месяцев большой войны чаще всего принимали предложения мелких частных перевозчиков.
Большее количество из них работает по схеме:
Стоит это в среднем 50 злотых (около 450 грн) до 5 кг веса плюс стоимость почтового сервиса на территории Украины.
Работает такая схема и в обратном направлении.
Если передать нужно пакет большого объема или веса, можно попробовать договориться с официальным автоперевозчиком. Водители автобусов часто берут дополнительный груз, который отдают по прибытию в конкретный город. Стоимость посылки будет тогда зависеть от веса, объема, а также маршрута (от примерно 300 грн и более).
Желающие воспользоваться услугами официальных операторов почтовой связи должны помнить, что делятся они на:
Тут цена посылки будет зависеть от веса, размера, ценности продуктов и прайса конкретного оператора.
Если вы собираете посылку из Польши в Украину или наоборот, не забудьте об ограничениях при пересечении границы.
Согласно информации Государственной таможенной службы Украины, к запрещенным продуктам относятся мясо, лекарства, оружие и ряд других категорий.
Запрещено перевозить через границу, в частности:
Нельзя перевозить также оружие, взрывоопасные предметы, достопримечательности, яд и т. д.
В то же время алкоголь и табак можно перевозить наземным транспортом (лицам старше 21 года) только в ограниченном количестве:
Ранее мы писали, что Укрпочта отменяет важную услугу. Стало известно, чем ее заменят и сколько это будет стоить.