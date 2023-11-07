В Польше нашли мертвой украинку: она вышла из больницы и не вернулась

В Польше при загадочных обстоятельствах умерла украинка. 50-летняя женщина вышла из больницы и так и не вернулась.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler)со ссылкой на издание Onet.Lublin.

Детали трагедии в Польше

Так, трагедия произошла в польском городе Люблин. Пожилую украинку, которая вышла из больницы и не вернулась, искали неделю с 30 октября. На связь с родными женщина не выходила.

Камиль Голленбевский из Люблинской комендатуры полиции сообщил, что труп женщины обнаружил в кустах на улице Лещинского 4 ноября около 16:00 прохожий.

"На место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт. Он не обнаружил на теле погибшей телесные повреждения, которые указывали бы на причастность третьих лиц, сообщил офицер полиции. Тело женщины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сказал Камиль Голленбевский.