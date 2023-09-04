Польща закрила найбільший центр для біженців. Де тепер жити українцям, які тікають від війни?

Але нещодавно стало відомо, що Польща закрила найбільший центр для біженців з України...

Після повномасштабного вторгнення РФ мільйони українців змушені були тікати з власних домівок і шукати прихистку в інших країнах. Однією з найбільш "комфортних" країн для біженців стала Польща, яка відкрила десятки центрів для прийому та розподілу так званих "уходців".

Куди тепер податися нашим співгромадянам, які тікають від війни, і де в Польщі можна знайти житло, читайте в матеріалі Styler .

Про який центр ідеться

Найбільший центр гуманітарної допомоги був розташований у містечку Надажин (Мазовецьке воєводство), у близько 30 км від Варшави. Його відкрили одразу після початку великої війни.

Там українці мешкали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (площа критих приміщень - 150 тис. кв. м). Одночасно в центрі могли перебувати до 10 тис. осіб.

Центр прийому біженців був поділений на сектори. У кожному з них, окрім ліжок, були:

санвузли та нашвидкуруч збудовані душові

зони для харчування та заряджання телефонів

кімнати для матерів із маленькими дітьми

Українцям не тільки надавали житло та їжу. Їм допомагали також оформити й отримати необхідні для перебування в Польщі документи, або ж знайти квитки на автобуси та літаки в інші держави.

Причина закриття

У прес-службі Мазовецького краю пояснили, що центр, по суті, був уже не потрібний, адже більшість людей знайшли житло в інших місцях. Водночас таке рішення вимагало оперативного переселення кількох сотень біженців, які все ще там залишалися.

Прес-секретар Мазовецького воєводства Дагмара Залевська зазначила, що центр під Варшавою передбачався як тимчасовий прихисток. А його закриття обґрунтоване тим, що "кількість біженців з України, які прибувають до регіону, є незначною".

"Туди не приходили нові люди, тому утримувати такий великий центр не було сенсу. Наразі там перебували 300 людей. Декого з них перевезли в інші, менші центри. Дехто звернувся до органів місцевого самоврядування", - уточнила вона.

Залевська додала, що закриття центру було частиною "реорганізації всієї системи допомоги біженцям" з України. Адже багато українців "стали незалежними", знайшли власне житло в Польщі чи в інших країнах, або ж повернулися додому.

Куди тепер податися українцям

Українці, що виїжджають у Польщу, рятуючись від війни, повинні перш за все звернутися до будь-якого Центру допомоги (вони існують у більшості великих міст країни). Там представники влади чи волонтери допоможуть з реєстрацією, а також нададуть необхідну інформацію щодо варіантів проживання на території конкретного воєводства.

Так звані "шелтери", в яких можна переночувати або жити впродовж певного періоду часу, облаштовують у гуртожитках, хостелах, пансіонатах, базах відпочинку, приватних будинках і навіть готелях.

Крім того, існує можливість жити у квартирі - коли поляки надають прихисток українцям у себе вдома, отримуючи натомість компенсацію від держави в розмірі 40 злотих (близько 360 грн) на добу за кожного українця. Так можуть інколи розміщуватись цілі сім'ї, адже це вигідно і для поляків.

Де знайти прихисток

Перед тим, як виїжджати в Польщу, українцям за можливості варто ознайомитись із переліком центрів, які досі приймають біженців.

Тут у нагоді може стати найбільший загальнопольський веб-портал Mapuj Pomoc. Він містить:

інформацію про різні форми підтримки (на спеціальній карті)

найважливіші поради та вказівки для біженців (у розділі новин)

Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі, розміщено також на сайті Fundusz Sprawiedliwości.

Зазначається, що в межах Мережі підтримки жертв злочинів на території Польщі працює 305 пунктів допомоги.

Адресу, телефон і графік роботи кожного з них можна знайти на мапі - необхідно ввести назву населеного пункту й скористатися пошуковою системою.

Найбільш затребувані пункти й центри допомоги біженцям з України розташовані:

у Варшаві - Центр допомоги та підтримки для осіб з досвідом міграції та біженства (Górczewska, 137)

у Кракові - Пункт допомоги (Radziwiłłowska, 3)

у Познані - Центр допомоги для мігрантів і біженців Caritas Poznań (Dąbrowskiego, 28)

у Перемишлі - Центр допомоги мігрантам та біженцям Caritas Przemyśl (Księdza Piotra Skargi, 6)

у Хелмі - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (Kolejowa, 89)

у Грубешуві - Центр тимчасового перебування (Ciesielczuka, 2)

у Лодзі - Пункт допомоги біженцям у будинку культури (Gen. Romualda Traugutta, 18)

у Вроцлаві - Пункт допомоги біженцям у будинку студента (Edwarda Wittiga, 4)

у Катовіце - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (plac Marii i Lecha Kaczyńskich, 2)

Коли ж ви виїхали до Польщі терміново, без жодної підготовки, не орієнтуєтесь на місцевості й не знаєте, куди бігти та що робити, вам необхідно перш за все дістатися залізничного вокзалу найближчого міста (не містечка чи селища).

Там потрібно знайти Інформаційний пункт для біженців. У них зазвичай працюють волонтери, які: