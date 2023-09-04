Польща закрила найбільший центр для біженців. Де тепер жити українцям, які тікають від війни?
Після повномасштабного вторгнення РФ мільйони українців змушені були тікати з власних домівок і шукати прихистку в інших країнах. Однією з найбільш "комфортних" країн для біженців стала Польща, яка відкрила десятки центрів для прийому та розподілу так званих "уходців".
Але нещодавно стало відомо, що Польща закрила найбільший центр для біженців з України...
Куди тепер податися нашим співгромадянам, які тікають від війни, і де в Польщі можна знайти житло, читайте в матеріалі Styler.
Про який центр ідеться
Найбільший центр гуманітарної допомоги був розташований у містечку Надажин (Мазовецьке воєводство), у близько 30 км від Варшави. Його відкрили одразу після початку великої війни.
Там українці мешкали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (площа критих приміщень - 150 тис. кв. м). Одночасно в центрі могли перебувати до 10 тис. осіб.
Центр прийому біженців був поділений на сектори. У кожному з них, окрім ліжок, були:
- санвузли та нашвидкуруч збудовані душові
- зони для харчування та заряджання телефонів
- кімнати для матерів із маленькими дітьми
Українцям не тільки надавали житло та їжу. Їм допомагали також оформити й отримати необхідні для перебування в Польщі документи, або ж знайти квитки на автобуси та літаки в інші держави.
Причина закриття
У прес-службі Мазовецького краю пояснили, що центр, по суті, був уже не потрібний, адже більшість людей знайшли житло в інших місцях. Водночас таке рішення вимагало оперативного переселення кількох сотень біженців, які все ще там залишалися.
Прес-секретар Мазовецького воєводства Дагмара Залевська зазначила, що центр під Варшавою передбачався як тимчасовий прихисток. А його закриття обґрунтоване тим, що "кількість біженців з України, які прибувають до регіону, є незначною".
"Туди не приходили нові люди, тому утримувати такий великий центр не було сенсу. Наразі там перебували 300 людей. Декого з них перевезли в інші, менші центри. Дехто звернувся до органів місцевого самоврядування", - уточнила вона.
Залевська додала, що закриття центру було частиною "реорганізації всієї системи допомоги біженцям" з України. Адже багато українців "стали незалежними", знайшли власне житло в Польщі чи в інших країнах, або ж повернулися додому.
Куди тепер податися українцям
Українці, що виїжджають у Польщу, рятуючись від війни, повинні перш за все звернутися до будь-якого Центру допомоги (вони існують у більшості великих міст країни). Там представники влади чи волонтери допоможуть з реєстрацією, а також нададуть необхідну інформацію щодо варіантів проживання на території конкретного воєводства.
Так звані "шелтери", в яких можна переночувати або жити впродовж певного періоду часу, облаштовують у гуртожитках, хостелах, пансіонатах, базах відпочинку, приватних будинках і навіть готелях.
Крім того, існує можливість жити у квартирі - коли поляки надають прихисток українцям у себе вдома, отримуючи натомість компенсацію від держави в розмірі 40 злотих (близько 360 грн) на добу за кожного українця. Так можуть інколи розміщуватись цілі сім'ї, адже це вигідно і для поляків.
Де знайти прихисток
Перед тим, як виїжджати в Польщу, українцям за можливості варто ознайомитись із переліком центрів, які досі приймають біженців.
Тут у нагоді може стати найбільший загальнопольський веб-портал Mapuj Pomoc. Він містить:
- інформацію про різні форми підтримки (на спеціальній карті)
- найважливіші поради та вказівки для біженців (у розділі новин)
Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі, розміщено також на сайті Fundusz Sprawiedliwości.
Зазначається, що в межах Мережі підтримки жертв злочинів на території Польщі працює 305 пунктів допомоги.
Адресу, телефон і графік роботи кожного з них можна знайти на мапі - необхідно ввести назву населеного пункту й скористатися пошуковою системою.
Найбільш затребувані пункти й центри допомоги біженцям з України розташовані:
- у Варшаві - Центр допомоги та підтримки для осіб з досвідом міграції та біженства (Górczewska, 137)
- у Кракові - Пункт допомоги (Radziwiłłowska, 3)
- у Познані - Центр допомоги для мігрантів і біженців Caritas Poznań (Dąbrowskiego, 28)
- у Перемишлі - Центр допомоги мігрантам та біженцям Caritas Przemyśl (Księdza Piotra Skargi, 6)
- у Хелмі - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (Kolejowa, 89)
- у Грубешуві - Центр тимчасового перебування (Ciesielczuka, 2)
- у Лодзі - Пункт допомоги біженцям у будинку культури (Gen. Romualda Traugutta, 18)
- у Вроцлаві - Пункт допомоги біженцям у будинку студента (Edwarda Wittiga, 4)
- у Катовіце - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (plac Marii i Lecha Kaczyńskich, 2)
Коли ж ви виїхали до Польщі терміново, без жодної підготовки, не орієнтуєтесь на місцевості й не знаєте, куди бігти та що робити, вам необхідно перш за все дістатися залізничного вокзалу найближчого міста (не містечка чи селища).
Там потрібно знайти Інформаційний пункт для біженців. У них зазвичай працюють волонтери, які:
- допоможуть вам заспокоїтись
- покажуть, де можна перекусити й перепочити з дороги
- розкажуть, де можна переночувати
- нададуть інформацію щодо найближчого діючого "шелтера" (прихистку для вимушених переселенців і біженців з України)
- пояснять усі необхідні нюанси щодо подальшого перебування в Польщі та легалізації на її території
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати житло в Польщі.
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