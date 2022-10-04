У Польщі зіткнулися автобус, мінібус, евакуатор та фура. Усі водії - українці (фото)

На місці події у місті Титусин Хелмського повіту працювали пожежники, бригади швидкої допомоги та поліція. Внаслідок НП двох постраждалих відвезли до лікарні.

Сам дорожній інцидент стався в ніч проти суботи, 1 жовтня. За попередніми висновками поліцейських, винуватцем аварії став 33-річний водій автобуса Варшава-Одеса, який рухався у напрямку Хелма.

Чоловік за кермом буса не пристосувався до дорожньої обстановки та на прямій ділянці дороги в'їхав у задню частину Mercedes Sprinter.

Зазначається, що через велику силу удару автобус відкинуло в кузов евакуатора, який перевозив легкові автомобілі. Потім обидва транспортні засоби виїхали на зустрічну смугу і вилетіли в кювет, а автобус зачепив напівпричіп тягача.

На трасі Люблін - Хелм сталася масштабна ДТП (фото: lubelska.policja.gov.pl)

Поліцейські з'ясували, що чотирма авто керували громадяни України. Перевірка на алкотестері показала, що кожен із них був тверезий.

Правоохоронці продовжують роботу щодо з'ясування всіх обставин події.

Одразу після аварії двох людей доправили до лікарні. Вже після обстеження з'ясувалося, що госпіталізації потребувала лише 41-річна українка.

В аварію на трасі Люблін - Хелм потрапили рейсовий автобус, мінібус, евакуатор та фура (фото: lubelska.policja.gov.pl)