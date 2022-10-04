В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото)

На месте происшествия в городе Титусин Хелмского уезда работали пожарные, бригады скорой помощи и полиция. В результате ЧП двоих пострадавших увезли в больницу.

Сам дорожный инцидент случился в ночь на субботу, 1 октября. По предварительным выводам полицейских, виновником аварии стал 33-летний водитель автобуса Варшава-Одесса, который двигался в направлении Хелма.

Мужчина за рулем буса не приспособился к дорожной обстановке и на прямом участке дороги въехал в заднюю часть Mercedes Sprinter.

Отмечается, что из-за большой силы удара автобус отбросило в кузов эвакуатора, который перевозил легковые автомобили. Затем оба транспортных средства выехали на встречку и вылетели в кювет, а автобус задел полуприцеп тягача.

На трассе Люблин - Хелм произошло масштабное ДТП (фото: lubelska.policja.gov.pl)

Полицейские выяснили, что всеми четырьмя авто управляли граждане Украины. Проверка на алкотестере показала, что каждый из них был трезв.

Правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Сразу после аварии двоих человек доставили в больницу. Уже после обследования выяснилось, что в госпитализации нуждалась только 41-летняя украинка.

В аварию на трассе Люблин - Хелм попали рейсовый автобус, минибус, эвакуатор и фура (фото: lubelska.policja.gov.pl)