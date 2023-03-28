У Польщі жорстоко побили двох українців, один хлопець госпіталізований

Кричущий випадок стався близько півночі з суботи на неділю в районі Гурна. Брати Андрій та Павло, які проживають у Польщі вже кілька років і працюють у садівницькій фірмі, поверталися додому з клубу через парк.

"Вони чули крики групи п'яних та агресивних молодих чоловіків, але не думали, що вони спрямовані на них", - йдеться у публікації.

Компанія з 10-12 осіб наздогнала братів і почала сипати образами, поводилася дуже агресивно. На адресу хлопців лунали вигуки "Ми вас ненавидимо! Ви з України, повертайтесь додому!"

Коли Павло намагався заспокоїти хуліганів і розповів, що тут живе давно і "місцевий", зловмисники почали з жорстоко бити кулаками та ногами, коли брати впали на землю.

Момент побиття у польському Лодзі потрапив на камери спостереження, встановлені навколо району (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Зазначимо, що зловмисники нічого не вкрали, не вимагали грошей чи цигарок, а просто напали на українців суто через ксенофобію.

Внаслідок побиття в Андрія зламана щелепа та ребро, хлопець залишиться у лікарні ще на кілька тижнів. У Павла - синці, забиття нирок, зламаний зуб, і молодий чоловік уже виписався з клініки.

"Поліція розшукує винних. Навколо місця події розміщено кілька камер спостереження. Винним загрожує до 3 років позбавлення волі", - повідомили представники Центру.