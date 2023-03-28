В Польше жестоко избили двух украинцев, один парень госпитализирован

Вопиющий случай произошел около полуночи с субботы на воскресенье в районе Гурна. Братья Андрей и Павел, которые проживают в Польше уже несколько лет и работают в садоводческой фирме, возвращались домой из клуба через парк.

"Они слышали крики группы пьяных и агрессивных молодых мужчин, но не думали, что они направлены на них", - говорится в публикации.

Компания из 10-12 человек догнала братьев и принялась сыпать оскорблениями, вела себя очень агрессивно. В адрес парней звучали выкрики "Мы вас ненавидим! Вы из Украины, возвращайтесь домой!"

Когда Павел пытался успокоить хулиганов и рассказал, что здесь живет давно и "местный", злоумышленники начали из жестоко бить кулаками и ногами, когда братья упали на землю.

Момент избиения в польском Лодзе попал на камеры наблюдения, установленные вокруг района (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Отметим, что злоумышленники ничего не украли, не требовали денег или сигарет, а просто напали на украинцев сугубо по причине ксенофобии.

В результате избиения у Андрея сломана челюсть и ребро, парень останется в больнице еще на несколько недель. У Павла - синяки, ушибы почек, сломан зуб, и молодой человек уже выписался из клиники.

"Полиция разыскивает виновных. Вокруг места происшествия размещено несколько камер наблюдения. Виновным грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщили представители Центра.