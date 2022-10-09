У Польщі покарали неадеквата, який зірвав і спалив український прапор: який винесли вирок

У Польщі судили мешканця містечка Яблоново-Поморське на півночі країни за наругу над прапором України. Чоловік зірвав і спалив прапор, встановлений на офіційній будівлі, і за свою дику ксенофобську витівку отримав покарання.

Сам інцидент стався у травні, а судове засідання відбувалося наприкінці вересня у Торуні.

"Важко точно сказати, що саме керувало Олександром Дмитровичем, коли він зірвався і поглумився над українським прапором. У чоловіка були серйозні проблеми з алкоголем, тому йому важко самому описати свої мотиви. Він дорого заплатить за те, що зробив 3 травня 2022 року у своєму рідному місті Яблоново-Поморське", - йдеться у публікації.

Стяг України був встановлений разом із польським прапором на будівлі Центру культури та спорту за рішенням мера Яблоново-Поморське, щоб продемонструвати солідарність з українськими біженцями, які через повномасштабне вторгнення РФ були змушені залишити рідні оселі та виїхати з країни у Польщу в це місто у пошуках прихистку.

"Їх запросили до участі в урочистостях та святкуваннях 3 травня. Прапор України на будівлі був жестом дружби та солідарності. Ми всі хотіли, щоб вони відчули цю солідарність та підтримку у скрутні часи", - розповіла директор Центру Катажина Помяновська.

Проте заходи затьмарив кричущий інцидент - місцевий житель зірвав із будівлі Центру український прапор, зім'яв та спалив його. Свої дії чоловік супроводжував грубими лайками на адресу українців і вигукував ненависницькі гасла.

Яке покарання отримав українофоб

І ось у результаті рішенням окружного суду в Торуні неадеквата 22 вересня було визнано винним - його засудили до 8 місяців обмеження волі та громадських робіт, які чоловік має виконувати протягом 30 годин на місяць.

Крім того, додав старший секретар суду Ярослав Шимчак, підсудного зобов'язали протягом періоду відбування покарання виконувати оплачувану роботу та утримуватись від зловживання алкоголем.

Зазначимо також, що цей вирок - не остаточний. Клопотання про письмове обґрунтування подала окружна прокуратура Грудзьондза, яка, зважаючи на все, наполягатиме на більш суворому покаранні.