В Польщі жителі видають себе за українців, щоб не платити високі штрафи

Що роблять водії у Польщі

Згідно з інформацією видання, власники автомобілів, отримавши фотофіксацію порушення та відповідний штраф, використовують можливість вказати, що за кермом перебувала особа з України чи Білорусії.

Таким чином, поліція стикається з труднощами ідентифікації конкретної особи, оскільки відсутня база даних з цих країн.

Раніше у Польщі, якщо власник автомобіля не вказував особу, яка вчинила правопорушення, на нього автоматично накладався штраф у розмірі 500 злотих. Багато водіїв приймали рішення сплатити цю суму, щоб уникнути отримання штрафних балів та інших проблем.

Однак із зростанням суми штрафів ситуація зазнала змін. Зараз, коли штрафи стали вищими, багато водіїв перестали легко погоджуватися із сплатою штрафу без вказання конкретної особи, винної у порушенні.

Нині, за порушення швидкісного режиму, невказання особи, яка вчинила порушення, у Польщі карають подвійним штрафом, але не менше 800 злотих. Щодо випадків, коли не встановлено водія, який створив небезпеку на дорозі, передбачено штраф не менше 2000 злотих. У кримінальних справах сума становить не менше 4000 злотих.

Отже, наразі власникам автомобілів вигідніше вказати особу, яка перебувала за кермом під час порушення правил дорожнього руху. Деякі польські водії використовують цю можливість через особливості правової системи. У Польщі відсутні ефективні системи обміну особистими даними та інформацією про водіїв між службами країн ЄС та країнами, які до них не належать.

Служби таких країн, як Білорусь та Україна, не взаємодіють з польською поліцією, що робить перевірку правдивості інформації та покарання можливого порушника правопорядку практично неможливими. У результаті більшість подібних справ, які дійшли до суду, припиняються.