У Польщі скасували роздачу безкоштовних ноутбуків школярам: причини

Безкоштовні ноутбуки учням 4-х класів більше видавати не будуть. Польський уряд зупиняє цю програму через брак коштів.

Для школярів запровадять іншу програму з роздачі обладнання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Про скасування програми роздачі ноутбуків усім без винятку чотирикласникам у Польщі повідомили міністр освіти Польщі Барбара Новацька та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

Програму, яку минулого року започаткував попередній уряд, продовжувати не будуть. Окружну прокуратуру у Варшаві попередили про можливе зловживання попередниками під час проведення тендеру на закупівлю обладнання.

Під час реалізації програми з дарування ноутбуків учням 4 класів закупили забагато техніки. Тому 10 тисяч ноутбуків повернулися на склади.

Новий уряд не знає, що робити з зайвими ноутбуками, бо закон не дозволяє передати їх тим, хто дійсно потребує такої техніки. Їх можна лише роздати учням 4-х класів.

Водночас чинний польський уряд планує запровадити нову програму – "Цифровий учень". Відомо, що буде також передбачена роздача техніки для навчання, але не всім.

Ті ноутбуки, які учні отримали від держави восени 2023 року, повертати не треба буде.

Нагадаємо, ми писали, що у польських школах готують зміни для українських дітей. Запровадять уроки української мови та культури.

Також ми розповідали, що у Польщі порахували усіх українських учнів, які навчаються у польських закладах освіти. Їх більше, ніж повідомлялося раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.