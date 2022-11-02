UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі українка бігла за потягом 3 кілометри дорогами: там перебували її діти

Українка бігла за поїздом по коліях (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Варшаві українка пробігла три кілометри шляхами за потягом, в якому були її діти.

Про це повідомляє видання wyborcza.pl, посилаючись на поліцію.

Деталі історії

Ситуація сталася 29 жовтня. Зазначається, що уродженка України їхала із трьома дітьми потягом до Варшави. Але коли вона ненадовго зійшла з перону на одній зі станцій, потяг рушив. Жінка пробігла три кілометри по коліях за складом, перш ніж її зупинила поліція.

"", - розповів журналістам прес-офіцер поліції Скаржиська Ярослав Гвуздзь.

Завдяки швидкій реакції служб мати знову змогла зустрітися зі своїми дітьми.

За словами поліцейських, жінка нервувала і не відповідала на запитання. За кілька хвилин українка повідомила, що в поїзді, який вона намагалася наздогнати, були її діти. Правоохоронці швидко вийшли на контакт зі співробітниками охорони колій та дізналися, що поїзд має зупинитися до Радома.

У цей час працівники залізниці займалися дітьми, що залишилися у поїзді. Матері також дали можливість поговорити з дітьми по телефону та заспокоїти їх.

Внаслідок цього українку довезли до залізничної станції в Радомі, де вона

Нагадаємо, що Польща офіційно посилила правила в'їзду для росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща