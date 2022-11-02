RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше украинка бежала за поездом 3 километра по путям: там находились ее дети

Украинка бежала за поездом по путям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Варшаве украинка пробежала три километра по путям за поездом, в котором были ее дети.

Об этом сообщает издание wyborcza.pl, ссылаясь на полицию.

Детали истории

Ситуация произошла 29 октября. Отмечается, что уроженка Украины ехала с тремя детьми на поезде в Варшаву. Но когда она ненадолго сошла с перрона на одной из станций, поезд тронулся. Женщина пробежала три километра по путям позади состава, прежде чем ее остановила полиция.

"", - рассказал журналистам пресс-офицер полиции Скаржиска Ярослав Гвуздзь.

Благодаря быстрой реакции служб, мать снова смогла встретиться со своими детьми.

По словам полицейских, женщина нервничала и не отвечала на вопросы. Спустя несколько минут украинка сообщила, что в поезде, который она пыталась догнать, были ее дети. Правоохранители быстро вышли на контакт с сотрудниками охраны путей и узнали, что поезд должен остановиться в Радом.

В это время работники железной дороги занимались детьми, оставшимися в поезде. Матери также дали возможность поговорить с детьми по телефону и успокоить их.

В результате украинку довезли до железнодорожной станции в Радоме, где она

Напомним, что Польша официально ужесточила правила въезда для россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша