В Польше украинка бежала за поездом 3 километра по путям: там находились ее дети

Детали истории

Ситуация произошла 29 октября. Отмечается, что уроженка Украины ехала с тремя детьми на поезде в Варшаву. Но когда она ненадолго сошла с перрона на одной из станций, поезд тронулся. Женщина пробежала три километра по путям позади состава, прежде чем ее остановила полиция.

"", - рассказал журналистам пресс-офицер полиции Скаржиска Ярослав Гвуздзь.

Благодаря быстрой реакции служб, мать снова смогла встретиться со своими детьми.

По словам полицейских, женщина нервничала и не отвечала на вопросы. Спустя несколько минут украинка сообщила, что в поезде, который она пыталась догнать, были ее дети. Правоохранители быстро вышли на контакт с сотрудниками охраны путей и узнали, что поезд должен остановиться в Радом.

В это время работники железной дороги занимались детьми, оставшимися в поезде. Матери также дали возможность поговорить с детьми по телефону и успокоить их.

В результате украинку довезли до железнодорожной станции в Радоме, где она