У Польщі українець дивом запобіг трагедії: деталі героїчного вчинку

У Польщі 30-річний українець зумів запобігти серйозній трагедії на трасі. Він вчасно помітив фуру, за кермом якої була непритомна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Головного управління муніципальної поліції польського міста Сосновець.
Так, на трасі біля Сосновця українець, який їхав машиною, помітив дивну вантажівку. Фура їхала "змійкою", а потім і зовсім почала згортати у бік узбіччя. Хаотичний рух великогабаритного транспорту міг призвести до аварії.
Незабаром до місця інциденту прибули правоохоронці. Вони поговорили з українцем та дізналися деталі його героїчного вчинку.
Інформація про вчинок українця на сайті польської поліції (скриншот)
Чоловікові вдалося помітити, що за кермом вантажівки був непритомний водій. У цей час фура трохи пригальмувала, а українець швидко зупинив свою машину та побіг до кабіни.
Він відчинив двері вантажівки і зумів її зупинити, поставивши транспорт на ручник.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Польщі готують обов'язкове шкільне навчання для дітей українських біженців із вересня.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що українці витрачають дедалі більше грошей у Польщі.