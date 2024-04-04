У Польщі українець дивом запобіг трагедії: деталі героїчного вчинку

Деталі героїчного вчинку

Так, на трасі біля Сосновця українець, який їхав машиною, помітив дивну вантажівку. Фура їхала "змійкою", а потім і зовсім почала згортати у бік узбіччя. Хаотичний рух великогабаритного транспорту міг призвести до аварії.

Незабаром до місця інциденту прибули правоохоронці. Вони поговорили з українцем та дізналися деталі його героїчного вчинку.

Інформація про вчинок українця на сайті польської поліції (скриншот)

Чоловікові вдалося помітити, що за кермом вантажівки був непритомний водій. У цей час фура трохи пригальмувала, а українець швидко зупинив свою машину та побіг до кабіни.

Він відчинив двері вантажівки і зумів її зупинити, поставивши транспорт на ручник.



