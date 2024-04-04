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У Польщі українець дивом запобіг трагедії: деталі героїчного вчинку

Чоловік на ходу зупинив фуру (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Польщі 30-річний українець зумів запобігти серйозній трагедії на трасі. Він вчасно помітив фуру, за кермом якої була непритомна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Головного управління муніципальної поліції польського міста Сосновець.

Деталі героїчного вчинку

Так, на трасі біля Сосновця українець, який їхав машиною, помітив дивну вантажівку. Фура їхала "змійкою", а потім і зовсім почала згортати у бік узбіччя. Хаотичний рух великогабаритного транспорту міг призвести до аварії.

Незабаром до місця інциденту прибули правоохоронці. Вони поговорили з українцем та дізналися деталі його героїчного вчинку.

Інформація про вчинок українця на сайті польської поліції (скриншот)

Чоловікові вдалося помітити, що за кермом вантажівки був непритомний водій. У цей час фура трохи пригальмувала, а українець швидко зупинив свою машину та побіг до кабіни.

Він відчинив двері вантажівки і зумів її зупинити, поставивши транспорт на ручник.

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Польщагероїчний вчинокЦікаві факти