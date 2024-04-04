В Польше украинец чудом предотвратил трагедию: детали героического поступка

Детали героического поступка

Так, на трассе возле Сосновца украинец, ехавший на машине, заметил странный грузовик. Фура ехала "змейкой", а затем и вовсе начала сворачивать в сторону обочины. Хаотическое движение крупногабаритного транспорта могло привести к аварии.

Вскоре к месту инцидента прибыли правоохранители. Они поговорили с украинцем и узнали детали его героического поступка.

Информация о поступке украинца на сайте польской полиции (скриншот)

Мужчине удалось заметить, что за рулем грузовика был водитель без сознания. В это время фура немного притормозила, а украинец быстро остановил свою машину и побежал к кабине.

Он открыл дверь грузовика и сумел его остановить, поставив транспорт на ручник.



