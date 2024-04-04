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В Польше украинец чудом предотвратил трагедию: детали героического поступка

Мужчина на ходу остановил фуру (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В Польше 30-летний украинец сумел предотвратить серьезную трагедию на оживленной трассе. Он вовремя заметил фуру, за рулем которой был человек без сознания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Главного управления муниципальной полиции польского города Сосновец.

Детали героического поступка

Так, на трассе возле Сосновца украинец, ехавший на машине, заметил странный грузовик. Фура ехала "змейкой", а затем и вовсе начала сворачивать в сторону обочины. Хаотическое движение крупногабаритного транспорта могло привести к аварии.

Вскоре к месту инцидента прибыли правоохранители. Они поговорили с украинцем и узнали детали его героического поступка.

Информация о поступке украинца на сайте польской полиции (скриншот)

Мужчине удалось заметить, что за рулем грузовика был водитель без сознания. В это время фура немного притормозила, а украинец быстро остановил свою машину и побежал к кабине.

Он открыл дверь грузовика и сумел его остановить, поставив транспорт на ручник. 

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