В Польше украинец чудом предотвратил трагедию: детали героического поступка

В Польше 30-летний украинец сумел предотвратить серьезную трагедию на оживленной трассе. Он вовремя заметил фуру, за рулем которой был человек без сознания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Главного управления муниципальной полиции польского города Сосновец.
Так, на трассе возле Сосновца украинец, ехавший на машине, заметил странный грузовик. Фура ехала "змейкой", а затем и вовсе начала сворачивать в сторону обочины. Хаотическое движение крупногабаритного транспорта могло привести к аварии.
Вскоре к месту инцидента прибыли правоохранители. Они поговорили с украинцем и узнали детали его героического поступка.
Информация о поступке украинца на сайте польской полиции (скриншот)
Мужчине удалось заметить, что за рулем грузовика был водитель без сознания. В это время фура немного притормозила, а украинец быстро остановил свою машину и побежал к кабине.
Он открыл дверь грузовика и сумел его остановить, поставив транспорт на ручник.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Польше готовят обязательное школьное обучение для детей украинских беженцев с сентября.
Кроме этого, недавно стало известно, что украинцы тратят все больше денег в Польше.