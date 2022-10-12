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У Польщі братимуть гроші з українських біженців, які проживають у колективних центрах

Фото: українські біженці у Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі планують стягувати з українців, які через російську війну виїхали до цієї країни у пошуках прихистку, частину витрат на проживання у колективних центрах, заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Павел Шефернакер.

Про це передає bydgoszcz.tvp.pl.

Чиновник зазначив, що зараз у таких місцях проживає близько 80 тисяч біженців.

Нововведення мають намір запровадити орієнтовно з середини листопада, уточнив заступник міністра та уповноважений уряди у справах біженців через війну в Україні.

За задумом польської влади, українці, які проживають в колективних центрах і вже почали працювати, відшкодовуватимуть 50% витрат на проживання. Не платитимуть - пенсіонери та люди з інвалідністю.

"Багато біженців, . Ми хочемо, щоб ті люди, які вже почали працювати, вже нормально функціонують у Польщі, брали участь у цих фондах на рівні щонайменше 50%", - сказав Шефернакер в ефірі "Радіо Плюс".

Чиновник додав, що є механізми, щоб люди "не звикли до того, що держава завжди забезпечить ті чи інші питання".

Що стосується ймовірності нової хвилі біженців через енергетичну ситуацію та перебої у багатьох областях в Україні через російські ракетні обстріли, то поки такої загрози немає, сказав Шефернакер.

"Однак нинішня ситуація в Україні, бомбардування багатьох великих міст, робить ситуацію в цій країні нестабільною та динамічною. Ми, як сусідня країна, маємо бути готовими до того, що можуть бути різні ситуації, пов'язані і з ситуацією на фронті, і з агресією Росії проти України, і з нестачею сировини та тепла. Ми до цього готові", - наголосив він.

Раніше ми розповідали, скільки українців виїхали в Польщу на добу на тлі російських масованих ракетних обстрілів.

Нагадаємо також, що ЄС запустив онлайн-сервіс із пошуку роботи для переселенців з України.

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Польща