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ЄС запустив онлайн-сервіс з пошуку роботи для переселенців з України

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Брюссель, Понеділок 10 жовтня 2022 16:09
ЄС запустив онлайн-сервіс з пошуку роботи для переселенців з України Фото: ЄС запустив онлайн-сервіс із пошуку роботи для переселенців з України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейська комісія сьогодні представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою "Кадровий резерв ЄС" дозволить особам, які переміщені в результаті вторгнення Росії, завантажувати свої резюме, які будуть доступні більш ніж 4 тисячам роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості.

Комісар ЄС з питань зайнятості Ніколас Шмідт заявив, що до пілотного проекту приєдналися п'ять країн ЄС, включаючи Польщу, в якій перебуває найбільше українських біженців.

"Для роботодавців у ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з нестачею робочої сили в багатьох секторах, це може бути важливим ресурсом, на який можна спиратися", - сказав він.

Пілотний інструмент пошуку роботи під управлінням Європейського агентства з праці доступний англійською, українською та російською мовами та пов'язаний із мережею служб зайнятості ЄС із більш ніж 3 мільйонами вакансій.

Раніше ми писали, що Німеччина виділила 199 млн євро на фінансування програм допомоги переселенцям в результаті вторгнення Росії.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які розмістили внутрішніх переселенців.

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