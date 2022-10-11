На тлі обстрілів. Скільки українців виїхали в Польщу за останню добу

Масовані ракетні удари по території України 10 жовтня 2022 року багатьом українцям нагадали початок війни у лютому, коли люди почали виїжджати з країни.

Скільки наших співгромадян виїхали в Польщу за останню добу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані у Twitter польської прикордонної служби.

У Польщу виїхали 26,4 тисячі людей – менше, ніж в неділю

Згідно з даними відомства, 10 жовтня кордон з України у Польщу перетнули 19,9 тисяч осіб. За ніч до 7 ранку 11 жовтня – ще 6,5 тисяч людей. Тобто, загалом за добу в Польщу виїхали 26,4 тисячі осіб з України. Між тим, в Україну із Польщі 10 жовтня в'їхали 20,2 тисячі людей.

За статистикою попередньої доби, 9 жовтня кордон з України в Польщу перетнули 22,7 тисяч людей, ще вночі до 7 ранку 10 жовтня – 6,3 тисячі людей. Загалом виїхали за добу 29 тисяч людей. В Україну заїхали – 25,7 тисяч.

У "пікові" дні на початку березня хвилі українських біженців на кордоні Польщі досягали 200 тисяч людей на добу.

З початку війни 24 лютого з України в Польщу в'їхали 6 млн 927 тисяч людей. В зворотному напрямку – в України – виїхали понад 5 млн 152 тисячі осіб.

Фото: Підтримка українських біженців у Польщі (gettyimages.com)

"Куди податися з дітьми у Польщі" - нові запити у соцмережах

Вчора чимало українок замислилися про вивезення дітей за кордон. Про це свідчить нова хвиля запитань у соцмережах про варіанти прихистку і пошуки порад:

"Збираюся приїхати з двома дітьми наступного тижня, шукаю житло по програмі 40+";

"Їдемо перший раз з дітьми в Польщу, нічого не розумію, що потрібно робити, знати? Куди звертатися, щоб отримати хоч якесь житло";

"Виїжджаємо до Польщі, чи потрібна страховка? Їдемо із Запоріжжя".

Відповіді на питання, як і пропозиції безплатного довгострокового житла у приватних будинках чи пансіонатах із харчуванням, можна знайти у тематичних групах Facebook. Наприклад: "Pomoc dla Ukrainy/Допомога Україні", "Помощь беженцам из Украины/Help for refugees from Ukraina", "Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy".

Нагадаємо, ми писали, що у Данії відкрили нове містечко для українців.