В Польше на стройке погиб украинец: появились фото с места жуткой трагедии

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Травмы оказались смертельными для гражданина Украины

В Польше на строительстве газопровода трагически погиб 37-летний украинец. На него упала труба весом 10 тонн. Трагедия произошла в польском городе Погорска Воля. Как сообщает местное издание Krakow, он скончался на месте до приезда медиков.

По информации экстренных служб, труба, весом около 10 тонн, слетела с предохранительных устройств и скатилась к раскопкам, где прокладывался новый газопровод. Друзьям-строителям удалось вытянуть украинца, однако травмы оказались для него смертельными.

Фото: В Польше на украинца упала труба весом 10 тонн (se.pl/krakow)

Напомним, ранее мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшавы погиб украинец. Гражданин Украины, который находился за рулем, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцка в Варшаву.

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