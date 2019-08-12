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В Польше на стройке погиб украинец: появились фото с места жуткой трагедии

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 16:41
В Польше на стройке погиб украинец: появились фото с места жуткой трагедии
Иллюстративное фото (youtube.com)

Травмы оказались смертельными для гражданина Украины

В Польше на строительстве газопровода трагически погиб 37-летний украинец. На него упала труба весом 10 тонн. Трагедия произошла в польском городе Погорска Воля. Как сообщает местное издание Krakow, он скончался на месте до приезда медиков.

По информации экстренных служб, труба, весом около 10 тонн, слетела с предохранительных устройств и скатилась к раскопкам, где прокладывался новый газопровод. Друзьям-строителям удалось вытянуть украинца, однако травмы оказались для него смертельными.

В Польше на стройке погиб украинец: появились фото с места жуткой трагедииВ Польше на стройке погиб украинец: появились фото с места жуткой трагедииФото: В Польше на украинца упала труба весом 10 тонн (se.pl/krakow)

Напомним, ранее мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшавы погиб украинец. Гражданин Украины, который находился за рулем, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцка в Варшаву.

Читайте также, как в ДТП в Польше возле города Щецин 9 июня - когда грузовик сбил семь автомобилей - украинец спас двух детей и двух женщин. Андрей Сировацкий проезжал мимо и стал свидетелем жуткой аварии, он поспешил на помощь пострадавшим, которые не могли выбраться из горящих машин.

 

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