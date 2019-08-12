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В Польщі на будівництві загинув українець: з'явилися фото з місця страшної трагедії

STYLERЖиття    12.08.2019 - 16:41
В Польщі на будівництві загинув українець: з'явилися фото з місця страшної трагедії
Ілюстративне фото (youtube.com)

Травми виявилися смертельними для громадянина України

У Польщі на будівництві газопроводу трагічно загинув 37-річний українець. На нього впала труба вагою 10 тонн. Трагедія сталася у польському місті Погорска Воля. Як повідомляє місцеве видання Krakow, він помер на місці до приїзду медиків.

За інформацією екстрених служб, труба, вагою близько 10 тонн, злетіла з запобіжних пристроїв і скотилася до розкопок, де прокладався новий газопровід. Друзям-будівельникам вдалося витягнути українця, проте травми виявилися для нього смертельними.

В Польщі на будівництві загинув українець: з'явилися фото з місця страшної трагедіїВ Польщі на будівництві загинув українець: з'явилися фото з місця страшної трагедіїФото: У Польщі на українця впала труба вагою 10 тонн (se.pl/krakow)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець. Громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовозом. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

Читайте також, як у ДТП в Польщі біля міста Щецин 9 червня - коли вантажівка збила сім автомобілів - українець врятував двох дітей і двох жінок. Андрій Сировацький проїжджав повз і став свідком жахливої аварії, він поспішив на допомогу постраждалим, які не могли вибратися з палаючих машин.

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