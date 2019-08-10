ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше на строительстве газопровода погиб украинский рабочий

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 16:34
В Польше на строительстве газопровода погиб украинский рабочий
Иллюстративное фото (youtube.com)

Инцидент произошел в польском городе Погорска Воля

В польском городе Погорска Воля во время строительства газопровода погиб украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Super Express.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Погорська Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. Труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где находился мужчина. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте инцидента.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшави погиб украинец. Гражданин Украины, который находился за рулем, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

Ранее в польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский рабочий. Инцидент произошел 16 марта. На место происшествия сразу прибыли спасательные службы, которые вытащили украинского рабочего из-под завала. Врачи пытались реанимировать мужчину в течение часа, однако спасти рабочего не удалось.

В то же время местные чиновники сообщили, что все работы велись согласно выданных разрешений на строительство и под присмотром реставраторов и супервайзеров. Сейчас прокуратура и полиция занимается расследованием причин аварии.

Польша предостерегает страны Евросоюза от сближения с Россией Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала
Новости Украины Польша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь