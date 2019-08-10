В Польше на строительстве газопровода погиб украинский рабочий

Иллюстративное фото (youtube.com)

Инцидент произошел в польском городе Погорска Воля

В польском городе Погорска Воля во время строительства газопровода погиб украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Super Express.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Погорська Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. Труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где находился мужчина. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте инцидента.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшави погиб украинец. Гражданин Украины, который находился за рулем, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

Ранее в польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский рабочий. Инцидент произошел 16 марта. На место происшествия сразу прибыли спасательные службы, которые вытащили украинского рабочего из-под завала. Врачи пытались реанимировать мужчину в течение часа, однако спасти рабочего не удалось.

В то же время местные чиновники сообщили, что все работы велись согласно выданных разрешений на строительство и под присмотром реставраторов и супервайзеров. Сейчас прокуратура и полиция занимается расследованием причин аварии.