Украинец рассказал, как спасал людей в масштабном ДТП в Польше (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Украинец Андрей Сировацкий спас детей и женщин в жуткой аварии под Щецином

В ДТП в Польше возле города Щецин 9 июня - когда грузовик сбил семь автомобилей - украинец спас двух детей и двух женщин. Андрей Сировацкий проезжал мимо и стал свидетелем жуткой аварии, он поспешил на помощь пострадавшим, которые не могли выбраться из горящих машин. Местный совет польского западно-поморского воеводства наградил героя, говорится в сюжете ТСН.

Масштабная автокатастрофа всего забрала шесть жизней.

Как рассказали супруга и дочь Андрея, он до сих пор корит себя за то, что не смог спасти всех. Жена героя отметила, что он не колеблется, когда речь идет о жизни людей.

"Он хороший человек, хорошо относится к детям и ко мне. Он - самый важный человек в моей жизни", - рассказала она.

Фото: скриншот

Когда Андрей Сировацкий увидел ДТП, он достал огнетушитель из своего авто и принялся тушить пламя, охватившее другие машины. Затем бросился вытаскивать людей из транспорта.

"Я увидел, как кто-то из машины положил руку на стекло. Я не мог открыть дверь. Тогда разбил окно и вытащил женщину. Потом была еще одна женщина, которая запуталась в ремне безопасности. Другой водитель машины вытащил мужчину, но его спасти не удалось", - рассказал он.

В Польше под Щецином произошло массовое ДТП 9 июня (фото: wiadomosci.wp.pl)

Председатель правительства местного польского воеводства Ольгерд Геблевич вручил герою диплом за мужество.

"Я благодарен, что могу познакомиться с таким человеком, как вы. Не только сильным, но и добросердечным", - отметил он.

Также семье украинца подарили недельную путевку на курорт в польский Колобжег. Кроме того, Геблевич пообещал похлопотать перед президентом Польши о предоставлении семье Сировацкого польского гражданства.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в польском Гожуве в больнице скончался 19-летний украинец, который от 12 мая находился в тяжелом состоянии в результате жуткой аварии.

Напомним, в апреле в результате автомобильной аварии в Польше близ Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве в ночь на 14 апреля погибли граждане Украины.