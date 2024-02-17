Німеччина обрала представника на Євробачення 2024: у мережі не задоволені
Німеччина обрала представника на Євробачення 2024. Ним став співак Isaak з композицією Always On The Run. Він виступить у фіналі 11 травня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал музичного конкурсу.
Що відомо про Isaak
Поп-виконавцю Ісааку Гудеріану (Isaak Guderian) 28 років, він родом з міста Еспелькамп у землі Північний Рейн-Вестфалія, батько двох дітей.
Ісаак Гудеріан (фото: instagram.com/isaak.music)
Артист довго виступав як вуличний музикант, а в 2011 році привернув до себе увагу на телешоу "X-Factor" і переміг на конкурсі "Show your Talent".
Пісня, з якою Ісаак поїде на конкурс, фокусується на проблемах психічного здоров'я та передає сильні емоції.
Для виступу виконавець обрав простий і повсякденний образ. Не було складних сценічних постановок; все обмежилося використанням світлових ефектів, графіки на плазмовому екрані і декоративного туману.
Як відреагували у мережі на виступ співака
Незважаючи на те, що журі і глядачі віддали Ісааку найбільшу кількість балів - по 12, не всі німці оцінили цей вибір.
Деякі пишуть, що з таким треком їхня країна не зможе претендувати на перемогу у Євробаченні.
Ісаак Гудеріан (фото: instagram.com/isaak.music)
- Нічого не маю проти Isaak - він чудовий співак, але це просто чергова монотонна радіопісня для останнього місце. Знову ніякої радості від Євробачення.
- "Я просто посередність" - треба ж, який влучний початок пісні.
- Думаю, ми скотимося з 7-го на 20-те місце в рейтингу ставок уже за тиждень. І тоді люди зможуть спитати, чому ж це сталося?
- О, я вже чую це “Німеччина нуль голосів від глядачів”.
- Звучить як гідне 26-те місце.
Зазначимо, що за всю історію пісенного конкурсу представники Німеччини лише двічі посідали перше місце.
Минулого року німецький готик-метал гурт Lord of the Lost з піснею Blood & Glitter опинився останнім у таблиці.
Нещодавно ми розповідали, що "Антитіла" виступили проти участі України у Євробаченні.