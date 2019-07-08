Космонавт головного мозга: российский депутат разглядела с МКС "геноцид" на Донбассе (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Депутат от Госдумы РФ Елена Серова на ОБСЕ ошарашила нелепым фейком

Депутат от Госдумы РФ, космонавт Елена Серова рассказала на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге о том, что лично видела из космоса взрывы бомб ВСУ на оккупированных территориях украинского Донбасса. Видео с невероятными заявлениями опубликовано в сети.

Также она рассмотрела невооруженным глазом с борта МКС "настоящий геноцид".

Выступая перед присутствующими, российский депутат заверила, что все это "не голословные обвинения, это реальные факты".

"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне пришлось увидеть, как разрывались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны размещения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди, женщины, старики и дети. Властям Украины не интересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность в Украине необходима для того, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым скрывая собственные военные преступления", - рассказала Серова.

Космонавт, герой России Елена Серова в ОБСЕ выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса.



Невооруженным взглядом с борта МКС! pic.twitter.com/RyOQnjUaKx — РБ головного мозга (@belamova) 8 июля 2019 г.

Видео: twitter.com/belamovad

Нелепый рассказ Серовой в ОБСЕ жутко рассмешил сеть, и в комментариях к посту с этим фейком привели скрин из российской Википедии - в интернет-энциклопедии уже записали, что депутат Госдумы является "единственный на Земле человеком, способный с борта МКС увидеть запуск и удар ракет малой дальности на территории Украины".

Скрин: wikipedia.org

Также зоркая российская женщина-космонавт вызвала в комментариях к видео настоящую истерику.

Мозг от перегрузок при взлете может опуститься в ж*пу;

Они полностью **анулись. Это уже даже в мозг не помещается.. Оруэл уже кажется наивным эссеистом;

Я думал что приматов уже давно не отправляют в космос;

Приматов давно не отправляют, а вот про инфузории разговору не было;

Скрин комментариев

Космонавт головного мозга. Я ей в Инстаграме задал простой вопрос, какие достижения в Российской Космонавтике произошли в Эпоху Путина? Знаете что она ответила? Крым - наш!

Скрин комментариев

Серовой больше не наливать!

Все, кокс закончился, пошла кислота...

Скрин комментариев

Как сообщалось, ранее на росТВ опозорились из-за Украины. Во время эфира ведущая Ольга Скабеева почему-то "официально" удалила из наших магазинов соль.

Добавим, что ранее исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун напомнила украинцам о том, как нужно воспринимать новости, чтобы не распространять фейковую информацию.