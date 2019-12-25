Польща винна: Путін оскандалився заявою про Другу світову війну

Путін звинуватив Польщу у розв'язанні Другої світової війни (Фото: колаж РБК-Україна)

Путін зажадав від президента Польщі принести вибачення

Володимир Путін на засіданні розширеної колегії Міноборони РФ знову продемонстрував завзяття у перекручувані історій та фактично звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни в 1939 році.

Російський президент розповів присутнім про підтримку польським урядом антисемітської політики Адольфа Гітлера та потуранні методам вирішити "єврейське питання", виславши їх з Європи до Африки. Про це 25 грудня пишуть росЗМІ.

На переконання Путіна, Польща вступила в змову з лідером нацистської Німеччини.

Таким чином президент РФ прокоментував прийняту Європейським парламентом у вересні резолюцію, в якій говорилося про відповідальність Німеччини та СРСР за початок Другої світової війни.

"Це, звичайно, нісенітниця і марення! Радянський Союз був останньою країною в Європі, яка підписала пакт про ненапад з Німеччиною. Останньою! Всі інші провідні країни Європи це зробили до СРСР. Так, пакт Молотова-Ріббентропа, так, він був підписаний... І там був секретний так званий договір про розподіл сфер впливу. А чим займалися європейські країни до цього? Рівно тим же самим!" - переконував Путін на розширеній колегії Міноборони та зустрічі з керівництвом Держдуми РФ.

Нагадаємо, що 24 грудня 1989 року з'їзд народних депутатів СРСР визнав існування таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року і оголосив їх недійсними.

Російський президент також "поділився" виною за початок війни і з іншими європейськими країнами.

"Починаючи з 1938 року, коли Гітлер пред'явив свої претензії на частину Чехословаччини, Великобританія, Франція здали свого союзника, хоча у них був договір з Чехословаччиною про взаємодопомогу, і надали Гітлеру можливість захопити частину Чехословаччини", - заявив він.

Путін знову повернувся до критики Польщі і заявив, що в архівних документах чітко розглянув, що у неї був змову з Німеччиною: "Важливо, як вони діяли. Діяли точно в змові".

Друга світова війна - архівна публікація з радянської преси (Фото з відкритих джерел)

Крім того, російський лідер розповів, що на Мюнхенській конференції Гітлер прямо представляв інтереси Польщі і, частково, Угорщини, а в 1938 році польський посол у Німеччині нібито підтримував ідею фюрера вислати євреїв в Африку на вимирання, і пообіцяв після цього встановити той пам'ятник у Варшаві

"Сволота, свиня антисемітська - по-іншому сказати не можна", - лаявся Путін.

"Керівництву Польщі, виходячи з цієї ситуації, правильно було б принести вибачення за те, що відбувалося раніше, і за те, що все це час вони намагалися замовчати цю, при цьому перекладаючи провину на інших і звинувачуючи... І якщо у них архівів немає, то велике прохання ознайомити їх з цими матеріалами!" - заявив президент РФ.

Як відомо, Друга світова війна почалася після того, як 1 вересня 1939 року німецькі війська напали на Польщу.