Давно не 52 миллиона: зачем в Украине нужно провести перепись населения

Команда Владимира Зеленского сразу после прихода к власти анонсировала всеукраинскую перепись населения, которой в стране не было с 2001 года. Но вместо этого украинцам пока представили результаты оценки количества населения, проведенной Кабмином.

Чиновники подсчитали, что в стране проживает примерно 37,3 миллиона человек. О том, что значит эта цифра и почему любая власть так боится проводить полноценную перепись – в колонке политического обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

"Нас – 52 миллиона!". Социальную рекламу с таким оптимистическим лозунгом помнит каждый украинец, смотревший телевизор в середине 90-х. Уже на тот момент эта цифра не соответствовала действительности.

Достигнув пика в 1993 году, население Украины уверенно снижалось. Среди основных причин – тяжелый экономический кризис, из-за которого люди трудоспособного возраста были вынуждены искать работу за рубежом и крепко думать перед тем, как завести хотя бы одного ребенка.

К этому добавилась и общая деградация медицинской системы, спровоцировавшая высокую смертность.

Всеукраинская перепись 2001 года зафиксировала результат всех этих трендов – нас было уже не 52, а лишь 48,5 миллионов. И хотя из социально-экономической ямы 90-х страна все же смогла с трудом выбраться, украинцев и далее становилось все меньше и меньше.

Согласно общемировым принципам, перепись должна проходить раз в десять лет. Но при президентстве Виктора Януковича от ее проведения постоянно отказывались, каждый раз обосновывая это нехваткой денег в бюджете.

Потом началась российская агрессия, и Украине некоторое время объективно было не до переписи. Но в 2016 году, когда ситуация на фронте и в стране в целом относительно стабилизировалась, перепись опять отложили – сразу на 2020 год, после запланированных президентских и парламентских выборов.

Отчасти причина всех этих переносов была не столько в нехватке денег, сколько в том, что любая власть опасалась, как бы именно ее народ не "назначил" виновной в том, что украинцев осталось так мало. После переписи 2001 года, кстати, что-то похожее и наблюдалось. Даже не имевшие особой тоски по советским временам граждане огульно клеймили "демократов", а просоветская публика – "разваливших СССР националистов" и вспоминали те самые "52 миллиона".

Тогда же российские власти и пророссийские политсилы в самой Украине ухватились за тот факт, что по данным переписи в стране стало относительно меньше этнических русских – и, естественно, обвинили во всем "насильственную украинизацию".

Сразу после победы Владимира Зеленского на выборах его команда анонсировала масштабный "аудит страны", важнейшее место в котором должна была занять перепись населения.

"Перепись - это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы", - рассказывал РБК-Украина в июне прошлого года главный идеолог команды Зеленского, а ныне первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Перепись действительно может дать уникальную информацию о стране и ее жителях, их количестве, национальном, языком, семейном составе, занятости и т.д. Именно исходя из этих реальных данных, а не некого абстрактного чиновничьего понимания о том, что сейчас собой представляет Украина, и должна строиться адекватная социальная и экономическая политика во всевозможных сферах, от языковой политики до строительства транспортной инфраструктуры.

Для Украины полноценная перепись населения сейчас важна не только из-за вечной проблемы трудовой миграции. С 2014 года к этому добавилась еще и война, и оккупация части территории. При этом многие внутренние переселенцы нигде не регистрировались, не рассчитывая, что помощь от государства стоит простаивания в бесконечных очередях и сбора документов.

Ведь, несмотря на регулярные ритуальные напоминания о переселенцах и их важности для государства, выработать цельную программу помощи и обустройства на подконтрольной территории власть за время войны так и не смогла. Многие, явно не от хорошей жизни, были вынуждены вернуться в ОРДЛО, а кто-то уехал в Европу или Россию. И сколько таких людей было, по сути, никто и не знает.

Еще в своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заговорил о необходимости переломить многолетний тренд и призвал украинцев со всего мира возвращаться на родину – и тех, кто сам выехал за рубеж в поисках работы, и тех, кто родился и вырос в Канаде или Австралии.

В свежем интервью Newsweek Зеленский заявил, что Украина "работает над реформой двойного гражданства", которая, в частности, нацелена на обширную диаспору украинцев США. С 1 февраля должна заработать программа дешевых кредитов для малого бизнеса "Возвращайся и оставайся", предназначенная для "заробитчан" и тех, кто только собирается уезжать за рубеж в поисках работы.

Но в том, что такие меры помогут остановить трудовую миграцию и стимулировать масштабное возвращение украинцев домой, есть объективные сомнения. И не только из-за того, что одного лишь дешевого кредита для бизнеса мало. Нужна еще и уверенность в том, что этот бизнес завтра не придут "кошмарить" силовики и различные проверяющие, нужны справедливые суды, защищающие частную собственное, понятное и предсказуемое налоговое законодательство и т.д.

И далеко не каждый человек имеет необходимые для начала и ведения бизнеса предпринимательские качества, да и не все мечтают открыть свое дело, предпочитая хорошую и стабильную работу по найму.

А пока массовое возвращение украинцев из-за рубежа остается в туманной перспективе, Кабинет министров решил провести оценку количества тех, кто фактически живет в Украине. Она проводилась по трем комбинированным методам, с использованием данных от мобильных операторов, пограничников и Пенсионного фонда, различных госреестров и т.д.

Оказалось, что в Украине по состоянию на 1 декабря прошлого года проживало 37,3 миллиона человек, но оценка, естественно, получилась приблизительной. Заявленная погрешность – не более 2,86% или около миллиона человек в ту или другую сторону.

При этом по оценочным оценкам Госстата, украинцев намного больше – 41,9 миллиона. Разница вызвана тем, что Госстат включает в статистику жителей ОРДЛО, а правительство их не учитывало. Кроме того, не учитывались и выехавшие за рубеж украинцы, за счет этого во многом и набежала разница в цифрах. А внутренние миграции, без смены места регистрации, Госстат в принципе оценивать не может.

Как объяснил РБК-Украина гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, отличие между проведенной Кабмином оценкой населения и переписью, в частности, состоит в том, что оценка может дать лишь одну цифру – общее количество наличного населения в стране. Тогда как перепись дает около 25-30 взаимосвязанных показателей.

"Все страны, даже те, в которых есть более качественные реестры, чем у нас, все равно проводят перепись. Почему Украина должна быть исключением?" – сказал социолог.

Другими словами, оценка количества украинцев – вещь полезная, но перепись она точно не заменит. В бюджете на нынешний год на перепись выделены необходимые деньги, запланирована она на ноябрь-декабрь. Но, по словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, ответственного за этот вопрос, правительство пока не решило, стоит ли ее проводить, или можно будет обойтись подобными косвенными методами.

Думается, если власть объявит о том, что 3,4 млрд гривен, выделенные на это мероприятие, будут перенаправлены, к примеру, на выплату пенсий, рядовой избиратель этому будет только рад. Но тогда украинцы рискуют еще долго не узнать, сколько их на самом деле, где они живут и на каких языках разговаривают.

Уже сейчас можно говорить о том, что украинцев, по крайней мере, на подконтрольной правительству территории стало меньше, чем поляков, с которыми нас часто принято сравнивать. И добиться такого же, как в Польше экономического роста без смены демографического тренда Украине будет, мягко говоря, крайне сложно.