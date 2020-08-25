Положинский не захотел принимать орден от Зеленского: жесткое видеообращение

Александр Положинский, бывший фронтмен группы "Тартак", отказался от ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Музыкант записал видеообращение к президенту и разместил его на своей странице в Facebook. Положинский отметил, что не знает процедуры официальных обращений, но слышал, что Зеленский полюбляет общаться через видео.

"Сегодня, вернувшись с Марша Защитников Украины, посвященному 29-й годовщине Независимости Украины, я узнал, что вы наградили меня орденом За заслуги III степени… Сегодня в колонне со мной шло много людей, которые действительно заслуживают этой высокой государственной награды", - заявил Положинский.

Он также отметил, что в колонне они вспоминали о людях, которых обвиняют в убийстве Павла Шеремета, хотя нет никаких весомых доказательств, - Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь.

"Вот эти люди действительно заслуживают награды. Хотя бы потому, что уже более полугода, они претерпевают от беззакония. И, в том числе, ваше имя замешано в этом деле, потому что при вашем участии было проведено брифинг, где людей было безосновательно названо убийцами без суда, следствия и доказательств", - обратился музыкант.

Положинский говорит, что у него есть награды, которых ему вполне достаточно: концерты, благодарная публика, премия имени Василия Стуса, непафосные награды от военных офицеров, боевых командиров, врученные во время или после концертов для военных.

Экс-лидер группы Тартак в конце обращения попросил Зеленского оставить награды тем, кому они действительно нужны.

Александр Положинский обратился к Владимиру Зеленскому (видео: facebook.com)

Напомним, что во время торжественных мероприятий по случаю празднования Дня Независимости Украины Владимир Зеленский вручил звание Заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме (DZIDZIO).