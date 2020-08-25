Положинський не захотів брати орден від Зеленського: жорстке відеозвернення

Олександр Положинський, колишній фронтмен групи "Тартак", відмовився від ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагородив президент України Володимир Зеленський.

Музикант записав відеозвернення до президента і розмістив його на своїй сторінці в Facebook. Положинський зазначив, що не знає процедури офіційних звернень, але чув, що Зеленський полюбляє спілкуватися через відео.

"Сьогодні, повернувшись з Маршу Захисників України, присвяченому 29-й річниці Незалежності України, я дізнався, що ви нагородили мене орденом За заслуги III ступеня... Сьогодні в колоні зі мною йшло багато людей, які дійсно заслуговують цієї високої державної нагороди", - заявив Положинський.

Він також зазначив, що в колоні вони згадували про людей, яких звинувачують у вбивстві Павла Шеремета, хоча немає жодних вагомих доказів, - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь.

"Ось ці люди справді заслуговують нагороди. Хоча б тому, що вже більше півроку, вони зазнають від беззаконня. І, в тому числі ваше ім'я замішане у цій справі, тому за вашої участі було проведено брифінг, де людей було безпідставно названо вбивцями без суду, слідства і доказів", - звернувся музикант.

Положинський каже, що у нього є нагороди, яких йому цілком достатньо: концерти, вдячна публіка, премія імені Василя Стуса, непафосні нагороди від військових офіцерів, бойових командирів, вручені під час або після концертів для військових.

Екс-лідер гурту Тартак в кінці звернення попросив Зеленського залишити нагороди тим, кому вони дійсно потрібні.

Олександр Положинський звернувся до Володимира Зеленського (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що під час урочистих заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України Володимир Зеленський вручив звання Заслуженого артиста України Сергію Міхалку і Михайлу Хомі (DZIDZIO).