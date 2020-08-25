Положинский не захотел принимать орден от Зеленского: жесткое видеообращение

Александр Положинский (фото: facebook.com)

Александр Положинский записал видео, адресованное Владимиру Зеленскому

Александр Положинский, бывший фронтмен группы "Тартак", отказался от ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Музыкант записал видеообращение к президенту и разместил его на своей странице в Facebook. Положинский отметил, что не знает процедуры официальных обращений, но слышал, что Зеленский полюбляет общаться через видео.

"Сегодня, вернувшись с Марша Защитников Украины, посвященному 29-й годовщине Независимости Украины, я узнал, что вы наградили меня орденом За заслуги III степени… Сегодня в колонне со мной шло много людей, которые действительно заслуживают этой высокой государственной награды", - заявил Положинский.

Он также отметил, что в колонне они вспоминали о людях, которых обвиняют в убийстве Павла Шеремета, хотя нет никаких весомых доказательств, - Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь.

"Вот эти люди действительно заслуживают награды. Хотя бы потому, что уже более полугода, они претерпевают от беззакония. И, в том числе, ваше имя замешано в этом деле, потому что при вашем участии было проведено брифинг, где людей было безосновательно названо убийцами без суда, следствия и доказательств", - обратился музыкант.

Положинский говорит, что у него есть награды, которых ему вполне достаточно: концерты, благодарная публика, премия имени Василия Стуса, непафосные награды от военных офицеров, боевых командиров, врученные во время или после концертов для военных.

Экс-лидер группы Тартак в конце обращения попросил Зеленского оставить награды тем, кому они действительно нужны.

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися. Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Александр Положинский обратился к Владимиру Зеленскому (видео: facebook.com)

Напомним, что во время торжественных мероприятий по случаю празднования Дня Независимости Украины Владимир Зеленский вручил звание Заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме (DZIDZIO).