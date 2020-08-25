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Положинський не захотів брати орден від Зеленського: жорстке відеозвернення

Вівторок 25 серпня 2020 08:34
Положинський не захотів брати орден від Зеленського: жорстке відеозвернення
Олександр Положинський (фото: facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

Олександр Положинський записав відео, адресоване Володимиру Зеленському

Олександр Положинський, колишній фронтмен групи "Тартак", відмовився від ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагородив президент України Володимир Зеленський.

Музикант записав відеозвернення до президента і розмістив його на своїй сторінці в Facebook. Положинський зазначив, що не знає процедури офіційних звернень, але чув, що Зеленський полюбляє спілкуватися через відео.

"Сьогодні, повернувшись з Маршу Захисників України, присвяченому 29-й річниці Незалежності України, я дізнався, що ви нагородили мене орденом За заслуги III ступеня... Сьогодні в колоні зі мною йшло багато людей, які дійсно заслуговують цієї високої державної нагороди", - заявив Положинський.

Він також зазначив, що в колоні вони згадували про людей, яких звинувачують у вбивстві Павла Шеремета, хоча немає жодних вагомих доказів, - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь.

"Ось ці люди справді заслуговують нагороди. Хоча б тому, що вже більше півроку, вони зазнають від беззаконня. І, в тому числі ваше ім'я замішане у цій справі, тому за вашої участі було проведено брифінг, де людей було безпідставно названо вбивцями без суду, слідства і доказів", - звернувся музикант.

Положинський каже, що у нього є нагороди, яких йому цілком достатньо: концерти, вдячна публіка, премія імені Василя Стуса, непафосні нагороди від військових офіцерів, бойових командирів, вручені під час або після концертів для військових.

Екс-лідер гурту Тартак в кінці звернення попросив Зеленського залишити нагороди тим, кому вони дійсно потрібні.

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися.

Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Олександр Положинський звернувся до Володимира Зеленського (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що під час урочистих заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України Володимир Зеленський вручив звання Заслуженого артиста України Сергію Міхалку і Михайлу Хомі (DZIDZIO).

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