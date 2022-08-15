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Положинский рассказал об отношении к Зеленскому и Залужному: "готов пожертвовать благополучием и комфортом"

Фото: Положинский рассказал об отношении к Зеленскому и Залужному (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Анна Шиканова

Украинский певец, шоумен и лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с февраля 2022 года служит в ВСУ по контракту, рассказал об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Александр Положинский отметил, что никакие информационные атаки не смогут изменить его мнение и он выразил полную поддержку и уважение по отношению к Валерию Залужному.

"Я как гражданин Украины выражаю полную поддержку и уважение к нашему Главнокомандующему. Никакие информационные атаки не изменят моего мнения, я буду оценивать деятельность нашего Главнокомандующего только по результатам боевых действий в войне с напавшим на нашу страну врагом.

Если враги государства или недобросовестные чиновники спровоцируют кризис в военном руководстве страны, я буду защищать свою позицию как ответственный гражданин", - подчеркнул музыкант.

Фото: Александр Положинский (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Также Положинский высказал свое уважение и готовность поддержать в любых решениях президента Украины.

"Также, выражаю свое уважение Президенту и его деятельности во время войны с Россией и готов его поддержать в любых решениях, даже непопулярных, направленных на победу над врагом и объединение усилий политического и военного крыла управления государством.

Готов пожертвовать своим благополучием и комфортом для достижения общей цели. Моя позиция независима от личных политических предпочтений", - подчеркнул музыкант.

Кстати, ранее мы писали о том, что Положинский предположил, когда закончится война.

А еще рассказывали о том, что Положинский "разорвал" россиян актуальным стихотворением.

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Александр ПоложинскийВалерий Залужный