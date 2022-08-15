RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Положинський розповів про ставлення до Зеленського і Залужного: "готовий пожертвувати добробутом та комфортом"

Фото: Положинський розповів про ставлення до Зеленського і Залужного (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Анна Шиканова

Український співак, шоумен та лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який з лютого 2022 року служить у ЗСУ за контрактом, розповів про ставлення до Президента України Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це музикант написав на своїй сторінці в Instagram.

Олександр Положинський зазначив, що ніякі інформаційні атаки не зможуть змінити його думку і він висловив повну підтримку і повагу стосовно Валерія Залужного.

"Я як громадянин України висловлюю повну підтримку і повагу до нашого Головнокомандувача. Ніякі інформаційні атаки не змінять моєї думки, я буду оцінювати діяльність нашого Головнокомандувача тільки за результатами бойових дій у війні з ворогом, який напав на нашу країну.

Якщо вороги держави або недобросовісні чиновники спровокують кризу у військовому керівництві країни, я буду захищати свою позицію як відповідальний громадянин", - підкреслив музикант.

Фото: Олександр Положинський (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Також Положинський висловив свою повагу і готовність підтримати в будь-яких рішеннях президента України.

"Також, висловлюю свою повагу Президенту і його діяльності під час війни з Росією і готовий його підтримати в будь-яких рішеннях, навіть непопулярних, спрямованих на перемогу над ворогом і об'єднання зусиль політичного і військового крила управління державою.

Готовий пожертвувати своїм благополуччям і комфортом для досягнення спільної мети. Моя позиція незалежна від особистих політичних уподобань", - підкреслив музикант.

До речі, раніше ми писали про те, що Положинський припустив, коли закінчиться війна.

А ще розповідали про те, що Положинський "розірвав" росіян актуальним віршем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Александр ПоложинскийВалерій Залужний