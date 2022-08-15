Положинський розповів про ставлення до Зеленського і Залужного: "готовий пожертвувати добробутом та комфортом"

Український співак, шоумен та лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який з лютого 2022 року служить у ЗСУ за контрактом, розповів про ставлення до Президента України Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це музикант написав на своїй сторінці в Instagram.
Олександр Положинський зазначив, що ніякі інформаційні атаки не зможуть змінити його думку і він висловив повну підтримку і повагу стосовно Валерія Залужного.
"Я як громадянин України висловлюю повну підтримку і повагу до нашого Головнокомандувача. Ніякі інформаційні атаки не змінять моєї думки, я буду оцінювати діяльність нашого Головнокомандувача тільки за результатами бойових дій у війні з ворогом, який напав на нашу країну.
Якщо вороги держави або недобросовісні чиновники спровокують кризу у військовому керівництві країни, я буду захищати свою позицію як відповідальний громадянин", - підкреслив музикант.
Фото: Олександр Положинський (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Також Положинський висловив свою повагу і готовність підтримати в будь-яких рішеннях президента України.
"Також, висловлюю свою повагу Президенту і його діяльності під час війни з Росією і готовий його підтримати в будь-яких рішеннях, навіть непопулярних, спрямованих на перемогу над ворогом і об'єднання зусиль політичного і військового крила управління державою.
Готовий пожертвувати своїм благополуччям і комфортом для досягнення спільної мети. Моя позиція незалежна від особистих політичних уподобань", - підкреслив музикант.
До речі, раніше ми писали про те, що Положинський припустив, коли закінчиться війна.
А ще розповідали про те, що Положинський "розірвав" росіян актуальним віршем.