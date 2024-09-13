Положинский поделился видео на песню, которую записал с иконой украинской музыки
Экс-фронтмен группы "Тартак", военнослужащий Александр Положинский записал общую песню с легендарным Тарасом Петриненко, который по праву считается иконой украинской музыки. Откровенная композиция получила название "Час".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на клип, опубликованный на YouTube-канале Положинского.
Как родилась песня "Час"
По словам Александра, летом прошлого года известный саундпродюсер Виталий Телезин предложил ему записать у него одну из своих песен. Однако в то время у Положинского не было творческих идей, подходящих для этого предложения.
"Однако в апреле этого года родилась песня, которая, как мне казалось, должна была Виталию понравиться. Но была одна проблема - я не был уверен, что смогу спеть припев так, как бы мне хотелось. И главное - я плохо себе представлял, кто бы мог так спеть", - говорит он.
Однако впоследствии артист наткнулся на песню Тараса Петриненко "Червоний Вітер".
"Слушая ее, я вдруг понял, кого должен пригласить к сотрудничеству. С паном Тарасом мы знакомы еще с фестиваля "Червона Рута" 1997 года, я его определенным образом считаю одним из крестных родителей моей профессиональной карьеры, поэтому надеялся, что пан Тарас не откажется от предложения вместе спеть. Но сначала я озвучил идею и показал песню Телезину. Виталий все одобрил, пан Тарас тоже дал свое согласие - как он сказал, из уважения ко мне, - и мы приступили к работе", - вспоминает Саша.
Песня "Час" - о важном: о смысле жизни, о ценностях, о том, что наша выдержка и единство, наша активность и целеустремленность - это то, что приближает нашу победу. А еще, говорит Положинский, эта песня о людях - "о не очень хороших, о хороших и о лучших".
Добавим, что видео на трек снял знаменитый клипмейкер Виктор Придувалов.
Текст песни "Час":
Прилетіти може будь-коли
І ніхто не знає коли прийде час
Та важливо як ми прожили
Час, що був відведений для нас
Війни немає
Жалю немає
Гідності теж -
Як війни і жалю
А я знемагаю
Свій біль заливаю
Та скільки б не лив
Не факт, що заллю
Зерно - від полови
Скажіть мені, хто ви
Що вклали у груди
Вам замість сердець
Вже стільки прекрасних
Раптово погасли
Коли всіх не стане
Вам точно кінець
А ваші омани
Бʼють у барабани
Вам ніби здається
Що смерті нема
Але вона косить
Їй завжди не досить
Їй подруга вірна
Ця клята війна
І скільки б не вірив
Що вибухи-вирви
Це все нереальне
Це просто кіно
Та очі розкриті
Наступної миті
Ти вже усвідомиш
Що ось і воно
Прилетіти може будь-коли
І ніхто не знає коли прийде час
Та важливо як ми прожили
Час, що був відведений для нас
Комусь у салоні
Стотисячні коні
А хтось - по копійці
На древні корчі
Знайшов причину
Втекти з Батьківщини
То тихо сховайся
І просто мовчи
Не лий свою воду
На вражу догоду
Не треба ні "хоч",
Ні "але", ні "якби"
В незданому тесті
Ні сили, ні честі
Та все ж і не буде
Такої ганьби
Сталеві лави
Стоять зухвало
У них запалу
Ще досить є
Однак переможем
Лише коли кожен
Стане за наше
Як за своє
І буде чудово
Якщо випадково
Знайдеться хист
Доєднатись до тих
Хто наші найкращі
Тих, що нізащо
Не зійдуть зі шляху
Новітніх святих
Прилетіти може будь-коли
І ніхто не знає коли прийде час
Та важливо як ми прожили
Час, що був відведений для нас
Добавим, что вместе с новым творением Положинский приглашает присоединиться к сбору на РЭБы для подразделения ССО. Задонатить можно на монобанку по ссылке или по номеру: 5375 4112 1993 0299.
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