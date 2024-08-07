З пологового - до РАЦСу: 4 українські зіркові пари, які одружилися після народження дітей

Олена і Тарас Тополя

Співачка Alyosha вийшла заміж за фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополю через три місяці після народження первістка Романа.

Тоді вона зізнавалась, що саме поява на світ хлопчика підштовхнула пару подати документи до РАЦСу.

"Розписалися, щоб у Роми не було проблем у майбутньому. Тепер ми офіційно сім'я. Насправді я ніколи заміж не хотіла", - говорила артистка у 2013 році.

Олена і Тарас Тополя з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Марічка Падалко та Єгор Соболєв

Телеведуча познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком Єгором Соболєвим, коли була заміжня.

Єгор також був одружений і мав доньку Алісу. Коли між ними спалахнули почуття, вони не збиралися розлучатися зі своїми партнерами.

Колишній депутат, а нині військовослужбовець планував спочатку виростити дитину, а потім приймати рішення. Однак доля розпорядилася інакше.

У 2005 році Марічка розлучилася з чоловіком. За два роки у неї та Єгора народився син Михайлик. Роком пізніше з'явилася на світ Марійка.

У 2010 році пара відзначила дві значущі події - народження доньки Катерини та офіційне оформлення своїх стосунків.

Марічка Падалко з родиною (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

На момент знайомства з Арсеном Мірзояном артистка хоч і мала доньку Уляну від попередніх стосунків, але була незаміжня.

Арсен же був одружений і мав двох синів. Обидва довго боролися з почуттями, що нахлинули, але за рік зрозуміли, що не можуть один без одного.

Виконавець переїхав у будинок Ніни Матвієнко, і якийсь час пара жила в цивільному шлюбі. У січні 2016 року у них народилася дочка, названа на честь легендарної бабусі. Офіційне весілля закохані зіграли тільки у червні 2017 року.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ольга Фреймут і Володимир Локотко

Ніхто й не здогадувався, що головна телевізійна ревізорка країни заміжня і має багато дітей.

Усі знали тільки про її старшу доньку Злату, яка народилася від англійця. Однак Ольга не гаяла часу на Новому каналі та привернула увагу генерального директора Володимира Локотка.

Спочатку вона народила йому сина Валерія, а коли завагітніла вдруге, вони вирішили узаконити свої стосунки.

Це сталося у 2017 році. Гучного весілля влаштовувати не стали - просто скромно відвідали РАЦС.

Ольга Фреймут і Володимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)