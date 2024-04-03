Цифри - не перешкода: 5 українських зіркових пар з різницею у віці 15 і більше років

Іноді кохання приходить раптово, коли його зовсім не очікуєш. У такі моменти навіть вік перестає мати значення, якщо це саме та людина.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас список знаменитих пар в українському шоу-бізнесі, в яких один партнер старший за іншого на 15 або навіть 28 років.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська - 15 років

Про особисте життя Володимира Остапчука часто пишуть у таблоїдах. Його третьою дружиною стала Катерина Полтавська, яка на 15 років молодша за 38-річного ведучого.

Блогерка зізналася, що Остапчук - її перший чоловік, і до нього вона ніколи навіть не цілувалася ні з ким.

"Я думав, що це будуть стосунки батько-дитина. Але потім я зрозумів, що на в 22 - вже зріла людина і розумніша, ніж більшість жінок, яких я знав у своєму житті", - ділився шоумен у своєму шоу "Мекнув - питайте".

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко - 15 років

Дмитру Комарову 40 років, тоді як його дружині, ведучій новин і володарці титулу Міс Україна 2016 Олександрі Кучеренко, лише 25. Для обох це перший шлюб, і незважаючи на різницю у віці в 15 років, вони знайшли порозуміння і любов.

"Взагалі немає відчуття, що така велика різниця у віці. Я, насправді, ніколи не спілкувався так близько з дівчатами, які настільки мене молодші. Я відчуваю себе на рівні з людиною по розуму. Ми абсолютно розуміємо одне одного. Нам завжди цікаво разом", - зізнавався в інтерв'ю журналіст і телеведучий.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Оля Полякова та Вадим Буряковський - 16 років

Коли Оля Полякова приховувала свій справжній вік, різниця у віці із чоловіком здавалася ще більш значною.

Фактично Вадим Буряковський старший за співачку на 16 років. В її шоу "Дорослі дівчата" з Машею Єфросиніною Полякова зазначила, що багато хто прогнозував розлучення їм із чоловіком вже на весіллі, і сьогодні деякі дивуються, коли дізнаються, що вони разом вже 20 років.

Пара виховує двох доньок - 18-річну Машу та 11-річну Алісу. Сама виконавиця заявила, що ніколи не планує розлучатися з чоловіком.

Оля Полякова та Вадим Буряковський (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Юлія Думанська і Григорій Козловський - 20 років

У 2018 році 28-річна співачка Юлія Думанська одружилася з львівським бізнесменом Григорієм Козловським, який був старшим за неї на 20 років.

Через місяць після весілля артистка оголосила про свою вагітність.

Вона народила йому четверту дитину - доньку Діану, яка стала для зірки першою. У травні 2021-го у пари народився син, якого назвали Яремою.

Юлія Думанська і Григорій Козловський (фото: instagram.com/julia_dumanska)

Віктор Павлік та Катерина Репяхова - 28 років

Віктор Павлік старший за свою четверту дружину Катерину Репяхову на 29 років, і їхні стосунки свого часу піддавалися жорсткій критиці в мережі.

Блогерку звинувачували в тому, що вона вийшла заміж за співака за розрахунком, а виконавця - в тому, що він залишив свою дружину і невиліковно хворого (нині - покійного) сина заради молодої дівчини.

Однак пара вирішила будувати своє щастя, незважаючи на всі труднощі, і нині вони разом виховують дворічного сина Михайла.

"У нас дуже велика різниця у віці - майже 30 років, але у світі є багато прикладів таких шлюбів. І вік абсолютно ні до чого, якщо в нас хороші стосунки, якщо між нами кохання і в нас усе класно. Катя мене розуміє з півпогляду, а не те що з півслова", - говорив Павлік про їхні стосунки.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)