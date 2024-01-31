Пологи "на колесах": на Закарпатті на гірській дорозі у жінки на світ з'явилась сьома дитина

Деталі ситуації

Пологи "на колесах" для медиків - завжди випробування, для породіллі - це ризик. Здебільшого бригади швидких намагаються чимшвидше доставити жінку до пологового будинку.

Однак, інколи немовлята дуже поспішають народитися, і тоді доводиться зупиняти авто і проводити невідкладні заходи в автомобілі.

Так сталося і в понеділок, 29 січня, коли бригада №602 у складі фельдшера Юрія Данича і водія Дезидера Блонера виїхала на виклик у село Вари. Там народжувала 27-річна багатодітна мама, що вже мала шестеро дітей.

Машина везла породіллю в пологовий дуже швидко, але, коли стало зрозуміло, що не встигають, авто зупинили під горою на в’їзді в Берегове.

"У жінки почалися стрімкі пологи. Породілля була дуже збуджена, ледь вдалося її заспокоїти", - розповів Юрій Данич.

Дорога, якою везли жінку у пологовий будинок (скриншот)

Під горою народжуються богатирі

На щастя, народився здоровий доношений хлопчик. Медики перерізали пуповину, а маму та дитину доставили до Берегівської лікарні ім. Бертолона Ліннера. Вони почуваються добре.

За словами фельдшера, за 23 роки роботи на швидкій він прийняв щонайменше з два десятки пологів. Він зазначив, що різні були обставини, але ці останні - особливі, оскільки навіяли спогади про аналогічний випадок.

За його словами, він вже згодом зрозумів, що вони відбулися в тому ж самому місці, за тих самих обставин, і з такою ж неслухняною породіллею з того самого села.

Зокрема, у лютому 2012 року були морози до -22 градусів. Але в УАЗику швидкої жінка народжувала свою 13 дитину.

"Народився справжній богатир - малюк вагою 5,5 кг! Все так само як і тепер, пройшло без ускладнень", - згадує Юрій.

До того ж потім батьки новонародженого наполягали, щоб фельдшер став "названим батьком малюка".