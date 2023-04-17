"Пологи були круті": відома снайперка Євгенія Емеральд стала мамою

Снайперка Євгенія Емеральд народила другу дочку 14 квітня. Її чоловік-військовий дуже щасливий, тому що все життя мріяв саме про доньку. А сама Євгенія зізнається, що готова народити ще одну дитину.

Про свою новонароджену дитину і про те, як пройшли пологи, Емеральд розповіла у програмі "Сніданок 1+1".

"Мені дуже сподобалося, хочу ще"

Як повідомила Євгенія Емеральд на своїй сторінці в Instagram, вони з чоловіком стали батьками 14 квітня о 15:25. Народжувала снайперка у медичному центрі "Лелека". Новонароджена дівчинка важила 3470, і її зріст становило 55 см.

Чоловік Євген Стипанюк був присутній на пологах і Есмеральд подякувала йому за це.

"Дякую за найкращий результат нашого кохання. Це неймовірні пологи. Мені дуже сподобалося, хочу ще" - написала снайперка.

Ім'я новонародженої дівчинки пара поки тримає в секреті. Проте Євгенія натякнула, що доньку назвали символічно.

"Але воно (ім'я) дуже гарне і дуже символічне. Правда. Воно ім'я до перемоги", - повідомила Євгенія.

Євгенія Емеральд стала мамою (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Мріють стати батьками сина

"Вони (роди - ред.) у мене були круті. Просто сказала: "Так круто, мені сподобалися пологи, можна повторити", - поділилася Емеральд.

А Євген Стипанюк був дуже радий, коли став батьком. Він не зміг стримати сльози, коли почув перший крик своєї дочки.

"Я мріяв про доньку все життя. Коли я почув ці крики вперше – це такі емоції", – зізнався він.

Євгенія Емеральд зазначає, що не проти народити ще одну дитину. Тим більше, що вони із чоловіком мріють стати батьками сина.

Новонароджена дівчинка стала другою дитиною у снайперки, вона має старшу дочку Жасмин.