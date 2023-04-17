"Роды были крутые": известная снайперша Евгения Эмеральд стала мамой

Снайперша Евгения Эмеральд родила вторую дочь 14 апреля. Ее муж-военный очень счастлив, так как всю жизнь мечтал именно о дочери. А сама Евгения признается, что готова родить еще одного ребенка.

О своей новорожденной малышке и о том, как прошли роды, Эмеральд рассказала в программе "Сніданок 1+1".

"Мне очень понравилось, хочу еще"

Как сообщила Евгения Эмеральд на своей странице в Instagram, они с мужем стали родителями 14 апреля в 15:25. Рожала снайперша в медицинском центре "Лелека". Новорожденная девочка весила 3470, и ее рост составил 55 см.

Муж Евгений Стипанюк присутствовал на родах и Эсмеральд поблагодарила его за это.

"Спасибо за самый лучший результат нашей любви. Это невероятные роды. Мне очень понравилось, хочу еще" - написала снайперша.

Имя новорожденной девочки пара пока держит в секрете. Однако Евгения намекнула, что дочку назвали символически.

"Но оно (имя) очень красивое и очень символическое. Правда. Оно имя к победе", - сообщила Евгения.

Евгения Эмеральд стала мамой (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Мечтают стать родителями сына

"Они (роды - ред.) у меня были крутые. Просто сказала: "Так круто, мне понравились роды, можно повторить", - поделилась Эмеральд.

А Евгений Стипанюк был очень рад, когда стал отцом. Он не смог сдержать слезы, когда услышал первый крик своей дочери.

"Я мечтал о дочери всю жизнь. Когда я услышал эти крики впервые - это такие эмоции", - признался он.

Евгения Эмеральд отмечает, что не против родить еще одного ребенка. Тем более, что они с мужем мечтают стать родителями сына.

Новорожденная девочка стала вторым ребенком у снайперши, у нее есть старшая дочь Жасмин.