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Полный отказ от алкоголя может быть опасен: кардиолог удивил заявлением

Автор: Анна Шиканова

Специалисты неоднократно говорили о том, что употребление умеренных дох алкоголя могут благоприятно сказываться на состоянии здоровья, и даже продлевать жизнь и оберегать от опасных заболеваний. А вот полный отказ от спиртного может быть даже опасен.

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Как заявил кардиолог Александр Мясников, для профилактики сердечных болезней и диабета алкоголь в малых дозах даже полезен. Тотальный запрет на алкоголь является не самым правильным выбором в аспекте профилактики различных нарушений. Об этом пишет MedikForum.

Медик ссылается на данные исследований, которые были проведены в разных странах. И их результаты показывают, что люди, которые позволяют себе ограниченное количество алкоголя, намного реже болеют и живут дольше.

Как отмечает кардиолог, проблемы со здоровьем возникают тогда, когда человек начинает злоупотреблять спиртными напитками. Безопасной ежедневной дозой для организма является количество алкоголя равноценное 20 граммам чистого спирта.

"Это означает: либо 50 граммов крепкого алкоголя, или 200 мл вина, или 0,5 пива", - уточнил Мясников.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что медики назвали полезную дозу алкоголя, которую можно ежедневно употреблять мужчинам и женщинам. В Американской кардиологической ассоциации назвали спиртной напиток, который можно абсолютно безопасно пить каждый день, но в умеренных дозах.

А также мы рассказывали о том, какие алкогольные напитки категорически нельзя смешивать между собой.

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